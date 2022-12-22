"الحاجة سندس".. أول تونسية تعلن زواجها من رجلين معاً

وجاء في تدوينة للناشط السياسي مصطفى رزق، نشرها على صفحته عبر فيسبوك: "فجور وانحراف وانتكاسة.. امرأة تتزوج برجلين.. في هذا الفعل وحده جرائم ومخالفات كثيرة لشرع الله، أولا: ابتدعت بدعة جديدة مخالفة للشرع والفطرة.. ثانيا: في ذلك اختلاط للأنساب.. ثالثا: في ذلك ظلم بالمواريث لأنها قد تنسب الولد لأب غير أبيه فيرث منه وهو لا يستحق الميراث.. رابعا: في ذلك دياثة لكل من يتزوجها والدياثة كبيرة من أكبر الكبائر، ولأن الرجل الغيور لا يرضى أبدا لزوجته أن ينكحها رجل آخر لما سيلحقه بذلك من عار".

وقال الناشط بالمجتمع المدني محمد علي المساعي، في تدوينة نشرها على صفحته عبر فيسبوك: "امرأة تونسية تتزوج برجلين ويمنع بقوانينهم تعدد الزوجات ويسمح للنساء بتعدد الأزواج يعني تعدي صريح لشرع الله. وبوقاحة، يعني ابنها نص بنص".

وجاء في تدوينة للناشط بالمجتمع المدني فتحي الغريزي، نشرها على صفحته عبر فيسبوك: "أول سيدة تونسية تنوي الزواج برجلين وفي ليلة واحدة.. أقول في الحقيقة لا أدري مدى صحة قولها، لكن إن صح هذا القول منها، وأن القوانين تبيح ذلك، فالقانون إذا خالف الشريعة يُضرَبُ به عرض الحائط، ولا يُعمَل به، قواعد الشريعة تبيح للرجل أن يجمع بين زوجتين، وليس العكس.. المناداة بالمساواة والحرية لا يكونان بمخالفة الشرع... إذا حدث إنجاب فلمن ينسب الولد؟.. وأخيرا ما بُنِيَ على باطل فهو باطل".