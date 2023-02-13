أوروبا.. سوريون وأتراك يهبّون لإغاثة المتضررين من الزلزال في بلديهم (صور)
في إطار استمرار الجهود الرامية إلى إغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل أيام، نظم سوريون وأتراك بمشاركة من جاليات عربية، حملات في أوروبا لجمع التبرعات وإرسالها إلى المتضررين.
وشاركت جاليات عربية بأوروبا في جمع المساعدات المالية والعينية وإرسالها إلى سوريا وتركيا، في محاولة منها لمساندة أبناء البلدين بعد الكارثة التي ألمت بهم.
وكان لافتا خلال هذه الحملات، مشاهد تجاوزت تبعات الأزمة السورية، حيث وقف الجميع "بمختلف انتماءاتهم واصطفافاتهم" في صف واحد نصرة للبلاد المنكوبة، بحسب ما أكد متطوعون في الحملات.
وقفات تضامنية في بروكسل
وتجمع في العاصمة البلجيكية بروكسل، المئات من السوريين وتلوا بيانات التضامن والوقوف إلى جانب أبناء بلدهم في سوريا وتركيا، ودعوا الجاليات العربية والتركية في بلجيكا إلى مساندة المنكوبين عبر جمع المساعدات والأموال وإرسالها.
وقال يوسف قويقة (32 عاماً)، وهو أحد المتطوعين في بلجيكا لمساعدة المنكوبين لـ "إرم نيوز": "دعينا الجالية إلى سلسلة من التجمعات منذ الأيام الأولى التي تلت الزلزال، وبدأنا بالعمل على إغاثة أهالينا في سوريا وتركيا".
وأضاف: "في البداية قمنا بإرسال الحوالات المالية إلى المتضررين عن طريق أقربائهم الموجودين هنا في بلجيكا، ثم بدأنا بجمع الخيم والفرشات وقمنا بإرسالها عبر السفارة التركية في بلجيكا".
وقام يوسف ورفاقه من أبناء الجاليتين "بإرسال عدة قوافل من المساعدات إلى أنطاكيا وعدة مناطق أخرى في تركيا، فيما لا تزال المساعدات المتجهة إلى سوريا تنتظر المعابر الآمنة والموافقات لتصل للمستفيدين؛ لذلك لا تزال تقتصر المساعدات إلى سوريا حتى الآن على الحوالات النقدية"، بحسب قوله.
وأكد قويقة أن "المساعدات تصل إلى الجميع دون استثناء، ولأول مرة نقف صفا واحدا لنغيث جميع السوريين دون اصطفافات أو انتماءات أو شقاق".
وعن أوضاع الجالية، تحدث قويقة: "يوجد أشخاص خسروا عائلاتهم بأكملها، والبعض خسر عمله، لأنه لم يداوم منذ يوم الكارثة، وحال الجالية يرثى له".
"غرفة عمليات" في برلين
وفي ألمانيا، سارع سوريون وأتراك في برلين ومدن أخرى لجمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.
وشكل السوريون في برلين خلية عمل أشبه بغرفة عمليات مصغرة، تعمل من جهة على إغاثة السوريين والأتراك في المدن المنكوبة، سواء أكانوا تحت الأنقاض أو يحتاجون إلى دعم لوجستي، وعبر جمع المعونات في برلين لإرسالها إلى المدن المتضررة عن طريق السفارات والمنظمات الدولية، من جهة أخرى.
وقالت الشابة التركية توركو تاسيوريك (31 عاماً) لـ "إرم نيوز": "قضى ثلاثة من عائلتي في الزلزال وأصيب أخي وابن عمي، ومنذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال، بدأت العمل مع المنظمة التي أعمل بها لتجهيز وتحضير المساعدات وإرسالها إلى المنكوبين في تركيا والشمال السوري".
وتوقفت تاسيوريك عن العمل بشكل كامل، وقضت الأسبوع الأخير في جمع الثياب وفرز المساعدات وتقسيمها وتعبئتها، إضافة لتأمين الإسعافات الأولية.
وأضافت الشابة: "أتى السوريون لمساعدتنا من كل المدن الألمانية، ومن كل الأطياف بعيداً عن الاصطفافات السياسية، وحتى الأتراك والسوريين الذين كانوا على خلاف، توحدوا وصاروا يعملون يداً بيد".
وتخطط تاسيوريك ورفاقها السوريون والأتراك وآخرون من جاليات عربية لجمع 20 إلى 30 طناً من ملابس وأحذية ومستلزمات الأطفال وأدوات لذوي الاحتياجات الخاصة، لشحنها إلى منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وفق تأكيدها.
وأعلنت برلين وبروكسل أنها ستسهل منح تأشيرات مدتها 3 أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال، والذين لديهم عائلات في ألمانيا وبلجيكا، دون أن تصدر بعد التعليمات التنفيذية لهذه القرارات الجديدة.
السوريون يضيؤون الشموع في بودابست
وفي هنغاريا، تجمع السوريون بجانب السفارة السورية في بودابست وأضاؤوا الشموع، وبدأوا بحملات لجمع التبرعات وإيصال المساعدات إلى أرياف اللاذقية وحلب وإدلب، وهي الأكثر تضرراً.
وأعلنت السفارة السورية استعدادها لجمع التبرعات المالية لإرسالها إلى المتضررين في سوريا، وذلك بسبب صعوبة إرسال المساعدات العينية؛ نتيجة الحظر الجوي الذي فرضته الحكومات الأوروبية على سوريا.
كما نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في هنغاريا، وقفة تضامنية أمام مقر السفارة، شارك فيها طلبة سوريا في هنغاريا واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، وممثلو رابطة الجالية العربية في هنغاريا ومنتدى "لأجل سوريا" وعدد من الهنغاريين.
وقالت بتول الخليلي (25 عاماً) لـ "إرم نيوز": "متضامنون مع أهلنا في سوريا، ونعمل جاهدين لنقدم أقصى ما يمكن لتخفيف معاناة أهالينا المنكوبين في حلب واللاذقية وإدلب، والكل يعمل ويبذل كل ما بوسعه لإيصال المساعدات إلى مستحقيها".
وأضافت الطالبة السورية: "حتى الآن البعض يفكر في الكارثة من منظور سياسي، أما هنا، فالكل توحد لإرسال ما يمكن إرساله إلى جميع السوريين دون استثناء، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه".
وتابعت: "نتواصل مع الجهات المعنية في سوريا، ومع جميع الأطراف، سواء من الحكومة أو المعارضة، لإيصال تلك المساعدات في أسرع وقت ممكن، إما بشكل مباشر، أو عبر لبنان والعراق".
وأرسلت قوات الدفاع المجرية 50 خيمة عسكرية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في جنوب تركيا، لاستخدامها لأغراض إدارية أو صحية أو تخزينية.
كما هب أبناء الجالية التركية في العاصمة بودابست لنصرة أبناء بلدهم، وتعاونوا مع السوريين لجمع المساعدات وإرسالها إلى البلدين.
مبادرات عديدة في السويد
وفي السويد، نظمت السفارة السورية في ستوكهولم اجتماعاً ضم رؤساء وممثلي الهيئات والفعاليات الاغترابية في السويد، دعوا فيه إلى حشد كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، والمساهمة في تخفيف معاناة أبنائها.
وتم بعد الاجتماع جمع التبرعات النقدية والعينية لإرسالها ضمن حملات الإغاثة التي احتضنتها الجمعيات والمؤسسات الإنسانية المعنية بالوضع في سوريا.
وقال معتز الأشقر (35 عاماً)، أحد المتطوعين في السويد، لـ "إرم نيوز": "قدم السوريون والأتراك هنا في السويد مثالا مشرّفا لإغاثة الملهوف ونصرة الأخوة، فبدأوا العمل منذ اليوم الأول على شكل مبادرات فردية وجماعية، دون أي اعتبارات سياسية".
وأضاف الأشقر: "هناك أشخاص قاموا بحجز تذاكر طيران إلى سوريا وتقديمها لمن يود أن يذهب من أهالي الضحايا بشكل مجاني، بعد إضافة عدد كبير من الحقائب لكل تذكرة، وتعبئتها بالمساعدات العينية للمنكوبين".
وتابع الشاب: "أما الحملات الجماعية فكانت بالتعاون بين السفارة ومجموعة من الكنائس والجوامع في السويد، لجمع المساعدات وإرسالها إلى كل المناطق التي تضررت في سوريا".
وأعلنت الحكومة السويدية أنها سترسل مساعدات إنسانية تقدر بحوالي 7 ملايين كرونة لمنظمات الإغاثة في تركيا وسوريا.
وتوزعت هذه المساعدات بقيمة 5 ملايين إلى الهلال الأحمر التركي، ومليونين إلى الهلال الأحمر السوري، كما صرحت الحكومة بأنها قد ترسل مبالغ إضافية إذا لزم الأمر.