أوروبا.. سوريون وأتراك يهبّون لإغاثة المتضررين من الزلزال في بلديهم (صور)

في إطار استمرار الجهود الرامية إلى إغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل أيام، نظم سوريون وأتراك بمشاركة من جاليات عربية، حملات في أوروبا لجمع التبرعات وإرسالها إلى المتضررين.

وشاركت جاليات عربية بأوروبا في جمع المساعدات المالية والعينية وإرسالها إلى سوريا وتركيا، في محاولة منها لمساندة أبناء البلدين بعد الكارثة التي ألمت بهم.

وكان لافتا خلال هذه الحملات، مشاهد تجاوزت تبعات الأزمة السورية، حيث وقف الجميع "بمختلف انتماءاتهم واصطفافاتهم" في صف واحد نصرة للبلاد المنكوبة، بحسب ما أكد متطوعون في الحملات.