في مشهد نادر.. حوت العنبر يسبح مع رواد الشاطئ في أستراليا

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا نادرًا لرواد شاطئ أستراليين وهم يسبحون إلى جانب حوت عنبر عملاق.

وشوهد السباحون على شاطئ لايتون، شمال فريمانتل في بيرث الأسترالية، وهم يقتربون من الحوت الذي يبدو أنه ضلَّ طريقه إلى المياه الضحلة.

وفي اللقطات التي غزت الإنترنت، يمكن رؤية مجموعة من مرتادي الشاطئ الفضوليين وهم يقتربون من حوت العنبر الضخم قبل أن يتمكن من العودة مرة أخرى إلى المحيط.