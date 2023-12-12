في مشهد نادر.. حوت العنبر يسبح مع رواد الشاطئ في أستراليا
أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا نادرًا لرواد شاطئ أستراليين وهم يسبحون إلى جانب حوت عنبر عملاق.
وشوهد السباحون على شاطئ لايتون، شمال فريمانتل في بيرث الأسترالية، وهم يقتربون من الحوت الذي يبدو أنه ضلَّ طريقه إلى المياه الضحلة.
وفي اللقطات التي غزت الإنترنت، يمكن رؤية مجموعة من مرتادي الشاطئ الفضوليين وهم يقتربون من حوت العنبر الضخم قبل أن يتمكن من العودة مرة أخرى إلى المحيط.
وقالت عالمة الأحياء البحرية ناتالي سنكلير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الحوت تعرَّض للخطر عندما اقترب من الشاطئ، وأن السلوك الذي أظهره كان "غير عادي".
كما حذَّرت سنكلير الأفراد بعدم الاقتراب من الحوت في حال رؤيته يقترب مرة أخرى، لأنهم سيتسببون في إرباكه.
وقالت السلطات الأسترالية "يزيد طول الحوت عن 15 مترًا ويزن أكثر من 30 طنًا، وربما كان يبحث عن مكان أكثر راحة، لكنه أخطأ".