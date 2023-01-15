فتوى تُجيز "زواج السرّ" للرجل تُثير جدلًا في السودان

أثارت فتوى "مجمع الفقه الإسلامي" في السودان، اليوم الأحد، "بجواز الرجل النكاح من زوجة أخرى سرًا"، جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية.

وأجاز رئيس لجنة الأحوال الشخصية في "مجمع الفقه الإسلامي" السوداني، علاء الدين عبدالله أبو زيد، الزواج السري، واشترط حضور الشهود في الزواج.

وقال إن "الزواج في السر إذا لم يوجد فيه شهود فهو غير جائز، أما إذا انطبقت عليه شروط الزواج فهو جائز وليس من الضروري أن يخبر الرجل زوجته أو أسرته".