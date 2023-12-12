نرويجي يحقق رقمًا قياسيًّا بـ"قفزة مميتة" في مياه جليدية

يذكر أن الغوص من ارتفاع أكثر من 40 مترًا يعد أمرًا خطيرًا للغاية، واعترف ستورنز بأنه كان من الممكن أن يصاب بجروح خطيرة، في حال لم ينجح في الهبوط بشكل مثالي.

ويتطلب الغوص الكلاسيكي من المتهورين أن يقفزوا مع تمديد أذرعهم وأرجلهم أفقيًّا لأطول فترة ممكنة، قبل أن يأخدوا وضعية الرمح قبل الوصول إلى الماء.

وعندما سُئل ستورنز ما إذا كان سيحاول يومًا ما القفز من ارتفاع 50 مترًا، قال إن فرصة القيام بذلك غير مرجحة، لأنه لا يعتقد أنه سيتمكن من تحقيق القفزة دون تعرضه لإصابات خطيرة.