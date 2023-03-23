هولندا رفضتهم وكذلك أوطانهم.. تغريبة جديدة لعائلات عربية في أوروبا

تتعدد أشكال المعاناة التي يعيشها المهاجرون العرب في هولندا بين صعوبة العيش في مخيمات استقبلت أعدادًا تفوق طاقتها الاستيعابية، ورفضٍ بالمئات لطلبات اللجوء وعمليات التأجيل في توفير الإقامة، وبين ما وصف بـ"الفارق الصارخ" في المعاملة المقدمة للعرب والأوكرانيين.

وتبلغ تلك المعاناة أوجها عندما يختم اللاجئ مسيرته المريرة لسنوات في مخيمات "تفتقر لأبسط مقومات الحياة" بقرار رفض لجوء وترحيل يلحق بركبه صفعة إنسانية تتمثل برفض بلده الأم استقباله، ليجد نفسه في نهاية المطاف ينتظر مصيرًا مجهولًا هو وعائلته.

وتعيش عشرات العائلات هذه المعاناة متنقلة بشكل مستمر من مركز إيواء إلى آخر، وفي ظروف وصفها مهاجرون لـ"إرم نيوز" بأنها "واقع لا يمكن للبشر التأقلم معه".

مصير مجهول

وقالت اللاجئة بادية المبروك (32 عامًا) لـ"إرم نيوز": "وصلنا إلى هولندا منذ عام ونصف العام، وقضينا فترة عصيبة جدًّا في مركز تير آبل، ثم انتقلنا إلى مخيم آخر، وهناك أجرينا المقابلات ورفضت طلباتنا وقررت السلطات الهولندية ترحيلنا إلى ليبيا".

وأضافت: "عشنا في هولندا أزمة اللجوء الكبيرة، وعانينا من قلة الموارد والخدمات في مراكز الإيواء، لدرجة أن زوجي كان ينام على الكرسي لأيام، إضافة للتهديدات بالترحيل والقلق الدائم من المصير المجهول".

وخاطبت السلطات الهولندية السفارة الليبية لتسليم عائلة بادية، ومعها العشرات الذين رفضت طلبات لجوئهم، لكن رد السلطات الليبية كان التملص، على اعتبار أنهم غادروا البلاد بطريقة غير شرعية.

وتابعت المبروك: "تقوم الأحزاب اليمينية المتطرفة في ممارسة ضغوطها للحد من طالبي اللجوء في البلاد وجعل إجراءات قبولهم معقدة للغاية، والتهديد بالترحيل إلى راوندا دائمًا قائم".