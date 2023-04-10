"كبار العلماء" السعودية: الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية
قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم الاثنين، إن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد الموضوعية والواقعية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الهيئة أن "الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي".
وأضافت: "إن من نعم الله على المسلمين - في هذا الوقت - تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجابًا مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك".
ويأتي بيان الهيئة بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا إثر تصريح الداعية صالح المغامسي عن أمنيته في أن ينشئ مذهبًا فقهيًّا جديدًا.
وقال المغامسي في لقاء تلفزيوني قبل يومين: "الرجاء الذي أرجوه من الله عز وجل أن يحققه وليعذرني إخوتي العلماء أن ينشئ الله على يدي مذهبًا إسلاميًّا فقهيًّا جديدًا، هذه ما أرجوه من الله وأسعى إليه..".