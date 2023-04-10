"كبار العلماء" السعودية: الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم الاثنين، إن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد الموضوعية والواقعية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الهيئة أن "الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي".