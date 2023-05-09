جدل في مصر بعد قرار بهدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

أثار قرار حكومي بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت، الذي يعد واحدا من أشهر قراء القرآن في مصر والعالم العربي، جدلا وغضبا واسعين، مع إعلام الأسرة بنقل رفاته من مرقده.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسلمت أسرة الشيخ محمد رفعت خطابا من إدارة الجبانات بالعاصمة المصرية القاهرة، بشأن إزالات المقابر التي تتم لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمن محور (طريق) صلاح سالم.