مقتل صحفي في إذاعة الفلبين أثناء بث مباشر

أطلق مجهول النار على الصحفي الفلبيني "خوان خومالون" خلال بث مباشر لبرنامجه الإذاعي عبر فيسبوك، ما أدى لمقتله.

ووفقًا لموقع ABC news، قالت الشرطة في بيان لها إن المسلح تمكن من الدخول لمنزل المذيع الذي يعمل لصالح إذاعة الفلبين، بعد أن تظاهر بأنه من مستمعي برنامجه.

وأكد البيان أن الرجل أطلق النار على المذيع برصاصتين، ثم سرق قلادة ذهبية من رقبته، قبل أن يلوذ بالفرار مع رفيقه، الذي انتظره خارج المنزل على متن دراجة نارية.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تجري تحقيقات لتحديد هوية المسلح، والتحقق من نواياه، خاصة وأن الفلبين تعتبر واحدة من أخطر الدول على حياة الصحفيين في العالم.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر القاتل وهو يدخل إلى غرفة البث المباشر التي جلس فيها خومالون، إذ صوّب مسدسه نحو المجني عليه وأطلق النار مرتين، من ثم اقترب وسرق القلادة من رقبته.