موسكو: سيتم إدراج اللغة الروسية في مدارس وكليات مصر

ستظهر اللغة الروسية، كلغة أجنبية ثانية في المدارس والكليات المصرية، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن وزارة التربية والتعليم الروسية قولها في بيان: "اتفقت وزارة التربية والتعليم في روسيا ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر على إدراج دراسة اللغة الروسية في المدارس والكليات في مصر كلغة أجنبية ثانية، وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية في محضر الاجتماع".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على هذا الأمر خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي والفني".