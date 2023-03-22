موسكو: سيتم إدراج اللغة الروسية في مدارس وكليات مصر
ستظهر اللغة الروسية، كلغة أجنبية ثانية في المدارس والكليات المصرية، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن وزارة التربية والتعليم الروسية قولها في بيان: "اتفقت وزارة التربية والتعليم في روسيا ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر على إدراج دراسة اللغة الروسية في المدارس والكليات في مصر كلغة أجنبية ثانية، وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية في محضر الاجتماع".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على هذا الأمر خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي والفني".
وكان وفد روسي رفيع المستوى أجرى يوم الأحد الفائت، مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان.
وقال البيان، إن الوفد الروسي ضم ميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف.
وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، تناول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وبينت أن اللقاء "بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الإستراتيجية بين الدولتين".