"إرهاب السوشي".. تجاه جديد يهاجم المطاعم الشعبية في اليابان

هاجمت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان، هذا الأسبوع، المطاعم الشعبية في البلاد، حيث اتهمتها بإهمال السلامة الغذائية والنظافة، وذلك في تجاه جديد أطلقت عليه اسم "إرهاب السوشي".

وذكرت صحيفة "تايم" الأمريكية، اليوم الخميس، أن مروجي هذا الاتجاه نشروا مقاطع فيديو تعرض مدى الإهمال على شاشات الطلبات والحزام الناقل الدوار لأطباق السوشي في مطاعم اليابان الشعبية.

وحققت مقاطع الفيديو شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليابانية، حيث أظهرت كيف ينتهك زبائن هذه المطاعم قواعد السلامة عند الحصول على أطباق السوشي عبر الحزام الدوار.