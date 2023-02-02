"إرهاب السوشي".. تجاه جديد يهاجم المطاعم الشعبية في اليابان
هاجمت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان، هذا الأسبوع، المطاعم الشعبية في البلاد، حيث اتهمتها بإهمال السلامة الغذائية والنظافة، وذلك في تجاه جديد أطلقت عليه اسم "إرهاب السوشي".
وذكرت صحيفة "تايم" الأمريكية، اليوم الخميس، أن مروجي هذا الاتجاه نشروا مقاطع فيديو تعرض مدى الإهمال على شاشات الطلبات والحزام الناقل الدوار لأطباق السوشي في مطاعم اليابان الشعبية.
وحققت مقاطع الفيديو شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليابانية، حيث أظهرت كيف ينتهك زبائن هذه المطاعم قواعد السلامة عند الحصول على أطباق السوشي عبر الحزام الدوار.
وحصد مقطع فيديو أكثر من 22 مليون مشاهدة، حيث يعرض زبون مطعم يلعق صلصلة ثم يلمس طبق سوشي أثناء مروره على الحزام الدوار.
وفي مشهد ثان سكب زبون حساءً على طبق سوشي لزبون آخر أثناء مروره بجوار مائدته.
وأثارت مقاطع الفيديو غضبًا كبيرًا في جميع أنحاء اليابان، خاصة أن أحزمة نقل أطباق السوشي الدوارة شائعة في البلاد منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
جراء ذلك، دعت مجموعة من سلاسل مطاعم السوشي اليابانية إلى التحرك بسرعة للحد من المشكلة.
ودفع الأمر ببعض من سلاسل مطاعم السوشي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على تجاه "إرهاب السوشي".
من ناحيتها كشفت شركة "فود آند لايف" والمختصة بصناعة المواد الغذائية لمطاعم اليابان، أنها ستعمل مع جهات إنفاذ القانون، لضبط القائمين على هذا الاتجاه والذي يضر بسمعة البلاد، واتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية اللازمة.
وأكدت شركة "فود آند لايف"، في حديثها مع صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية، أن سلاسل المطاعم تعمل في الوقت نفسه على زيادة تدابير سلامة الأغذية، لتعزيز ثقة الزبائن.
من جهتها ردت مطاعم "سوشي هيرو" اليابانية، على الاتجاه الجديد في بيان صحفي، حيث قالت فيه: "كتدابير وقائية بالنسبة لجميع أفرعنا، إذا شعر الزبون بعدم ارتياح بشأن التوابل وأدوات المائدة، فيمكنه إبلاغنا بذلك وسنستبدلها بأخرى معقمة ومخزنة بشكل منفصل".
أما سلسلة مطاعم "كورا سوشي" فأعلنت أنها تخطط لوضع أغلفة مُحْكمة على جميع أطباق السوشي الخاصة بها على الحزام الناقل الدوار.