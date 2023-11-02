بسبب الضوضاء.. رجل يقتل جاره وابن زوجة الأخير

أطلقت الشرطة الأمريكية النار على رجل قتل اثنين من جيرانه في أحد المجمعات السكنية في بروكلين بولاية نيويورك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اضطر أفراد الشرطة لقتل الرجل الذي يدعى "جيسون باس"، والذي فر بعد قتل جاره "بلاديمي ماثورين" وابن زوجته "تشينواي" يوم الأحد الماضي، بعد مشاجرة قيل إن سببها الضوضاء.

وقالت الشرطة في بيانها، إن القاتل جيسون ظل يتشاجر مع جيرانه على مدى السنوات الأربع الماضية.

وفي مقطع فيديو متداول على السوشال ميديا، يظهر جيسون وهو يرفع السلاح بوجه جاره، الذي حاولت زوجته سحبه للمنزل، قبل أن يقدم جيسون على إطلاق النار عليه وعلى ابن زوجته.