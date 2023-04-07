وليد مهساس.. من حي في الجزائر إلى وسائل إعلام أمريكية

وعلى غير المتوقع، باغتت قطة الإمام وليد مهساس أثناء قراءته آيات من القرآن ليستقبلها بهدوء ولطف، ودون أن يبدي أي انفعال تجاهها؛ ما دفع القطة للبقاء قليلا على كتف الإمام ومداعبته قبل أن تنزل عنه وتتابع طريقها.

لكن سلوك الإمام البسيط مع القطة، بات بين ليلة وضحاها حديث العالم أجمع، حتى وصل إلى وكالة "رويترز" العالمية ومنها إلى قناة "سي إن إن" الأمريكية.