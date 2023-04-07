وليد مهساس.. من حي في الجزائر إلى وسائل إعلام أمريكية
تصدر اسم الإمام وليد مهساس مواقع التواصل الاجتماعي، ليجوب في ساعات قليلة وسائل إعلام حول العالم.
الإمام مهساس، والذي كان يؤم -كعادته- المصلين في صلاة التراويح في مسجد أبي بكر الصديق في حي 12هكتار بولاية برج بوعريج شرقي الجزائر، لم يكن يعلم أنه سيصبح بين ليلة وضحاها حديث العالم أجمع.
وعلى غير المتوقع، باغتت قطة الإمام وليد مهساس أثناء قراءته آيات من القرآن ليستقبلها بهدوء ولطف، ودون أن يبدي أي انفعال تجاهها؛ ما دفع القطة للبقاء قليلا على كتف الإمام ومداعبته قبل أن تنزل عنه وتتابع طريقها.
لكن سلوك الإمام البسيط مع القطة، بات بين ليلة وضحاها حديث العالم أجمع، حتى وصل إلى وكالة "رويترز" العالمية ومنها إلى قناة "سي إن إن" الأمريكية.
وأبدى آلاف من المتابعين على قناة "سي إن إن" الأمريكية إعجابهم بسلوك الإمام، في وقت عبروا فيه عن إعجابهم بالقرآن.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية، فإن الفيديو حظي على الأقل بمليار مشاهدة خلال يومين فقط من انتشاره.
وعلقت الصفحة الرسمية للإمام وليد مهساس في "فيسبوك" في ليلة صعود القطة على كتفه، بالقول: "سبحان الله، حتى الحيوانات تخشع لكلام الله".
ونال الإمام مهساس تكريما من مدير الشؤون الدينية لولاية البرج الجزائرية لخضر فنيط؛ وذلك بعد سلوكه مع القطة.