"بالونات الماء" في الأعياد الوطنية.. جدل متكرر ومطالبات بالمنع في الكويت

ورغم أهمية هذه الأعياد لدى الكويتيين وحرصهم على إحيائها والاحتفال بها ضمن الأطر القانونية، إلا أن البعض خرج عن المألوف وتعمد الاحتفال باستخدام "بالونات الماء" ورش الماء على المحتفلين في الشوارع وداخل المركبات؛ ما تسبب بوقوع مشاجرات فضلًا عن الأذى الصحي الذي لحق بالعشرات.

وانتقد كثير من المحتفلين إضافة إلى مدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم أكاديميون، إصرار البعض على هذه التصرفات التي وُصفت بـ "السلبية" وتعمدهم تراشق بالونات الماء.

ونشرت الإعلامية والكاتبة إقبال الأحمد مقطع فيديو لجانب من الاحتفالات، أظهر بعض الأطفال والمراهقين وهم يرشقون المياه بقوة على إحدى المركبات.

وعلّقت الأحمد على هذا المشهد بقولها: "مشهد يحتاج إلى تفكير جاد في ما هو مسموح وما هو ممنوع في العيد الوطني المقبل، إذ لا يمكن استمرار مثل هذا المشهد للأسف".