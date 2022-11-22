وفاة الداعية السعودي عبيد الجابري

نعى رجال دين في السعودية والعالم العربي، اليوم الثلاثاء، الداعية السعودي المعروف، عبيد الجابري الذي توفي في المدينة المنورة عن عمر 84 عاماً بعد صراع مع المرض.

والداعية عبيد بن عبدالله الجابري من مواليد العام 1938 في بلدة الفقير من وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

تدرج الداعية الراحل في مراحل الدراسة قبل أن يتخرج في كلية الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة عام 1972، ويستقر في المدينة.

عاصر كبار رجال الدين السعوديين في العصر الحديث، ودرس على يد الكثير منهم.

كان الشيخ الجابري إماماً في مسجد السبت بالمدينة النّبوية، وعمل مدرساً في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وحصل على شهادة الماجستير في التفسير خلال عمله في الجامعة.

ترك الشيخ الجابري العديد من المؤلفات في علوم الشريعة الإسلامية.

وكتب أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب جامع قباء، سليمان الرحيلي في نعي الراحل "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي والدنا وشيخنا وشيخ شيوخنا العلامة عبيد الجابري المربي المعلم ناشر العلم المتمسك بمنهج السلف والمنافح عنه عالم من علماء المدينة اسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعله منعما في قبره ومن أهل الفردوس الأعلى وأن يعظم أجرنا وأجر أهله وجميع أهل السنة".