تديرها نساء بدينات.. شركة أمنية نيجيرية تتحدى الثقافة الذكورية وصورة الجسد
نجحت إيميم توماس، وهي سيدة نيجيرية، في إطلاق شركة خدمات أمنية جميع طاقمها من النساء البدينات، يعملن في المجال الأمني بمدن نيجيريا.
وقالت توماس، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن فكرة تأسيسها لشركة أمنية تديرها النساء البدينات فقط، بدأت تراودها منذ أن كانت في فترة المراهقة، وذلك بعدما فشلت في الانضمام لمسابقة ملكة جمال محلية؛ نظرًا لوزنها الزائد.
وذكرت أنها لطالما أحبت التشكيلات التكتيكية التي تضعها المنظمات العسكرية، موضحةً أنها كانت تتعرض للتنمر في مرحلة المراهقة من زميلاتها بسبب وزنها الزائد، وبعد ذلك أصبحت تحلم في تأسيس شركة أمنية تديرها نساء بدينات؛ لإزالة وصمة الخجل المرتبطة بصورة الجسد.
البداية
بدأت توماس فعليًا في تحقيق حلمها للعمل في المجال الأمني، بعد انفصالها عن زوجها.
وقالت عن ذلك: "كنت بحاجة إلى الابتعاد عن كل الصدمات التي خلفتها تجربة زواجي الفاشلة، وبدء حياة جديدة بعيدًا عن الخجل المرتبط بشكل الجسد وسوء المعاملة".
وعملت توماس في البداية بجمعية الصليب الأحمر النيجيري، وأصبحت فيما بعد مسؤولة أمنية لاحتفال "كرنفال كالابار" السنوي في نيجيريا.
وأضافت أنها بعد ذلك تقلدت وظيفة في شركة أمنية خاصة، حيث أقنعت رئيسها بفكرة إطلاق قسم خاص بالنساء للعمل في الحماية الأمنية.
وأشارت توماس إلى أنه رغم نجاح فريق النساء الأمني في القسم، إلا أنهن واجهن مضايقات وسخرية من نظرائهن الرجال، وبسبب ذلك تم إغلاقه.
إطلاق الشركة وتحدي النظرة الذكورية
وبعد محاولات مستمرة أسست توماس بمفردها في عام 2018 شركة "فريق التنين" (دراغون سكاود) الأمنية، والتي كانت تضم آنذاك ثماني سيدات بدينات، ويوماً بعد يوم ازداد عدد العاملات لديها حتى وصل عددهن الآن إلى 95 سيدة.
وتعمل 45 سيدة من الفريق في موقع الشركة، بينما تنتشر حوالي 50 سيدة في عدد من مدن نيجيريا.
أبرز المهام
وقالت توماس: "إن النساء معروفات بكونهن أكثر حدسًا وحذرًا في ملاحظة التفاصيل الدقيقة مقارنة بالرجال".
مبينةً أنه "من خلال تحدي ثقافة العمل الأمني المرتبطة بالذكور، اكتسب فريق العاملات لديها القوة والمهارات الجديدة، كما تجددت الثقة في أنفسهن".
وأوضحت أنه "بعد تدريبهن الأمني يمكن توظيفهن كمسؤولات في الحماية الأمنية لكبار الشخصيات السياسية والمشاهير".
وتابعت: "كما يمكنهن العمل أيضًا في فض الحشود غير القانونية، حيث يحملن رذاذ الفلفل والهراوات الكهربائية للتعامل مع الأشخاص الذين يصرون على انتهاك القوانين الأمنية.
إنجازات
وبينت أن شركتها انضمت مؤخرًا إلى شركة أكبر تسمى "تاريجت سيرش جلوبال" لخدمات الأمن في نيجيريا، والتي تدرب العاملين لديها على مكافحة الإرهاب والحماية الشخصية والسيطرة على الحشود الخارجة عن القانون وإدارة المخاطر.
تحديات
ولفتت توماس إلى أنه "بالرغم من الإنجازات التي حققها فريقها النسائي، إلا أن المجتمع ينظر لجهودهن بأقل من جهود نظرائهن من الرجال".
وأردفت: "للأسف لا تزال أسعار العاملات في شركتنا، أقل من سعر نظرائهن الرجال، لأن المجتمع يعتقد أن الوظائف الأمنية تتعلق بالقوة البدنية وخفة الحركة فقط".
كما تطرقت إلى "خطر تعرض العاملات لديهن للتحرش الجسدي"، مشيرة إلى أنهن "يتجنبن الوقوع في ذلك من خلال استخدام الذكاء الدبلوماسي للتخفيف من حدة معظم النزاعات".
أماكن محظورة
وأوضحت توماس أن شركتها تعمل في مدن محدودة في نيجيريا، حيث لا يمكنها العمل شمال شرق البلاد، وهي الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، وذلك حتى لا تقع العاملات لديها ضحية استغلال من تلك الجماعات.