تديرها نساء بدينات.. شركة أمنية نيجيرية تتحدى الثقافة الذكورية وصورة الجسد

وعملت توماس في البداية بجمعية الصليب الأحمر النيجيري، وأصبحت فيما بعد مسؤولة أمنية لاحتفال "كرنفال كالابار" السنوي في نيجيريا.

وأضافت أنها بعد ذلك تقلدت وظيفة في شركة أمنية خاصة، حيث أقنعت رئيسها بفكرة إطلاق قسم خاص بالنساء للعمل في الحماية الأمنية.

وأشارت توماس إلى أنه رغم نجاح فريق النساء الأمني في القسم، إلا أنهن واجهن مضايقات وسخرية من نظرائهن الرجال، وبسبب ذلك تم إغلاقه.

إطلاق الشركة وتحدي النظرة الذكورية

وبعد محاولات مستمرة أسست توماس بمفردها في عام 2018 شركة "فريق التنين" (دراغون سكاود) الأمنية، والتي كانت تضم آنذاك ثماني سيدات بدينات، ويوماً بعد يوم ازداد عدد العاملات لديها حتى وصل عددهن الآن إلى 95 سيدة.

وتعمل 45 سيدة من الفريق في موقع الشركة، بينما تنتشر حوالي 50 سيدة في عدد من مدن نيجيريا.