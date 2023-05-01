دمّون اليمنية.. بلدة تُزوج معظم شبابها في يوم محدد سنويا

وقال خميس لـ"إرم نيوز"، إن "مهرجان الحياة"، لم يكن الاحتفال الجماعي الأول في المنطقة، لكنه كان الأكثر نجاحًا في الأعوام الماضية، على صعيد الفعاليات وتنظيمها.

اعتماد كبير

ويؤكد مسؤول الإعلام في "مهرجان الحياة"، عارف بامؤمن لـ"إرم نيوز" أن "الأهالي متمسّكون بشدّة بهذه الفكرة نظرًا لما توفره من جهد ومال، ودورها الكبير على صعيد تعزيز روابط المجتمع".

وكشف راضي صبيح، وهو شقيق اثنين من العرسان في مهرجان العام، أن "ما تصل نسبته إلى 90% من أبناء دمّون، باتوا يعتمدون على نمط الزواج الجماعي المخصص لأبناء المنطقة بسبب الميزات التي يقدمها، في وقت لم تعد هناك زواجات فردية تقام إلا بشكل محدود للغاية".

وذكر أنه و4 من أشقائه وشقيقاته تزوجوا على هذا النحو في الأعوام القليلة التي مضت.