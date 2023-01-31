فلبينية تختار "البصل" كباقة في زفافها بدلا من الورد
يبدو أن عروسا فلبينية قررت التعبير عن استيائها من ارتفاع سعر البصل في بلادها بحمله كباقة بدلا من الورد في حفل زفافها، إلى جانب معارفها الوصيفات.
وسجل البصل سعرا وصل إلى 11 دولار تقريبا في الفلبين بعد الارتفاع الحاد في أسعاره، حتى أصبح أغلى من اللحوم.
وقررت عروس فلبينية تحويل البصل إلى باقة لتحملها في الممر أثناء زفافها. كما ارتدت وصيفات الشرف أكاليل البصل.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد طلبت العروس إبريل، وهي من مدينة إيلويلو، كيسًا من البصل عبر الإنترنت قبل أربعة أيام من زفافها، وقد خصص الزوجان لهذه الباقة مبلغ 15 ألف بيزو، وهو مبلغ يشكل ضعف قيمة البصل حاليًّا في الفلبين، والذي وصل إلى 8 آلاف بيزو.
وحين خطرت الفكرة في ذهن إبريل، اقترحتها على زوجها، والذي وافق من فوره على الاقتراح.
وللتخلص من مشكلة "رمي باقة الزهور" كعادة متبعة بمثل هذه الأعراس، قرر الزوجان إلغاء فكرة القذف، ومنح البصل إلى العرابين ووصيفة العروس للاحتفاظ به كهدايا تذكارية.