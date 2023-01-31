فلبينية تختار "البصل" كباقة في زفافها بدلا من الورد

يبدو أن عروسا فلبينية قررت التعبير عن استيائها من ارتفاع سعر البصل في بلادها بحمله كباقة بدلا من الورد في حفل زفافها، إلى جانب معارفها الوصيفات.

وسجل البصل سعرا وصل إلى 11 دولار تقريبا في الفلبين بعد الارتفاع الحاد في أسعاره، حتى أصبح أغلى من اللحوم.

وقررت عروس فلبينية تحويل البصل إلى باقة لتحملها في الممر أثناء زفافها. كما ارتدت وصيفات الشرف أكاليل البصل.