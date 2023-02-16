سعودي يتبرع لزوجته بـ"كليته" فيفاجأ بهدية غير متوقعة
قرر مواطن سعودي يدعى محمد بن عبدالله الزهراني إنهاء معاناة زوجته مع الفشل الكلوي، حيث قام بالتبرع لها بـ"كليته".
لكن المواطن الزهراني لم يتوقع أن يتلقى نظير تصرفه، هدية ثمينة، إذ أعلن والد زوجته سالم خرصان عن مكافأته على عمله بتقديم سيارة جديدة له كهدية امتنان وشكر من عائلة زوجته على تضحيته.
وكشف شقيق الزوجة عبدالله خرصان عبر حسابه في "تويتر"، تفاصيل الواقعة، حيث أعلن عن تكريم والده لزوج أخته، معلقا: "قام والدي بتكريم زوج أختي الأخ محمد بن عبدالله الزهراني الذي أنهى معاناتها من الفشل الكلوي وتبرعه بكليته فوالله يعجز الكلام كلّه في وصف فضله وذكر شكره وتقدير فعله فله كلُّ الثناء وجزيل الشكر وصادق العرفان على ما فعل، وشكراً لك والدي على تكريم هذا الرجل الشهم".
ووثق مقطع فيديو، تكريم والد الزوجة للزوج محمد الزهراني، حيث قام بدعوة ضيوف من كلا العائلتين فيما يبدو، لإعلان تكريمه والإشادة به.
وقال إن "الزهراني وابنته إيمان، يراجعان عيادات الكلى في المستشفيات منذ 3 سنوات، وبعد تحويل من مستشفى إلى آخر، أبلغهما المستشفى حاجة ابنته لزراعة الكلى".
وأضاف أنهم لم يطلبوا من زوجها أي شيء، لكنه تطوع من تلقاء نفسه وأعلن رغبته في التبرع في حال تطابقت كليته مع كلية زوجته، وهو الأمر الذي أثبتته التحاليل بالفعل.
وعلق والد الزوجة بالقول: "وقام بهذا الدورالذي لا يقوم به غير الشرفاء من الرجال".
وأكد أنه تم إجراء العملية منذ نحو 3 أشهر وأن ابنته وزوجها الزهراني يعيشان الآن بصحة وعافية.
وإثر ذلك، أعلن والد الزوجة عن تقديمه هدية عبارة عن سيارة "كامري موديل 2023"، مشددا على أن "الهدية متواضعة ولا توازي صنيع الزوج".