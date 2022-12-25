المدارس العربية في أوروبا.. حارس للهوية والثقافة العربية أم عائق أمام الاندماج؟

وتتنوع الآراء حول هذه المدارس بين مؤيد يراها حارساً للهوية والثقافة العربية، ومعارض يراها عائقاً في طريق الاندماج، كما تعددت سياسات الدول الأوروبية تجاه هذه المدارس بين حكومات تقدم لها التسهيلات وأخرى تنظر إليها بعين "الإسلاموفوبيا" وتراها خطراً على الأجيال القادمة.

إقبال كثيف من أولياء العرب

وقال مرشد أبو العلاء (47 عاماً) لـ "إرم نيوز": "لم أتردد أبداً عند اتخاذ قرار إرسال أولادي إلى مدرسة ابن خلدون لتعليم اللغة العربية في برلين، لأن حرصي على تعلمهم اللغة العربية كحرصي على تعليمهم مستقبلاً في أرقى الجامعات الألمانية".

وأضاف أبو العلاء، وهو ألماني من أصول لبنانية: "لدي 3 أطفال وضعتهم في مدرسة عربية إلى جانب تعليمهم الألماني، لإيماني المطلق بأن اللغة جزء من هويتنا العربية، وهي الوسيلة الأولى لربط المهاجر بوطنه وتاريخه وحضارته".

وتابع أبو العلاء، الذي يعمل في التصميم الجرافيكي: "رأيت كثيراً من العائلات العربية التي لم يتعلم أطفالها اللغة العربية، إنهم كالأجانب لا يربطهم ببلدهم الأم شيء إلا الوثيقة، هم فاقدون للهوية الأم، لأن الإنسان دون لغته الأم يصبح بلا تاريخ وهوية".

ويرى مرشد أن "المدرسة العربية صمام أمان للعلاقات والعادات العربية أيضاً، فعبر المدرسة العربية يتعرف أطفاله على أصدقاء عرب، وبالتالي يحافظون على التواصل مع أبناء جلدتهم".

وهنا قال: "تكمن أهمية المدرسة العربية في إيلاء اهتمام خاص بالعلوم الدينية الإسلامية، التي تغيب بشكل كامل عن المناهج الألمانية، وهذه العلوم لا يكفي أن يتم تلقينها للطفل فقط في المنزل أو الجامع".