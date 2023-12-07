مراهقة إسرائيلية أطلق سراحها من غزة: كلبتي أبقتني منشغلة

تحدثت "ميا ليمبرغ" وهي مراهقة أفرج عنها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، عن "الدعم المعنوي" الذي قدمته لها كلبتها "بيلا" التي أبقتها منشغلة "أثناء أسرها".

وقالت ميا، البالغة 17 عامًا في مقابلة مع هيئة البحث العامة: "ساعدتني كثيرًا وأبقتني منشغلة. كانت بمثابة دعم معنوي لي".

وأُطلق سراح الفتاة مع والدتها غابرييلا ليمبرغ (59 عامًا) وقريبتهما كلارا مارمان (62 عامًا) في الـ28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وانتشرت صور إطلاق سراح ميا في كل أنحاء العالم حاملة كلبتها الصغيرة البيضاء ومحاطة بملثمَين أحدهما من حركة حماس والآخر من الجهاد الإسلامي عند تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.