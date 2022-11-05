7 نصائح لجعل خلافك مع شريكك أمرًا صحيًا ومنصفًا

وضع خبراء، 7 نصائح للأزواج من شأنها جعل النقاشات العائلية "أمرًا صحيًا"، لا يقود إلى الانفصال.

يعد الجدال أمرًا حاسمًا لصحة العلاقة ومؤشرًا على أن كلا الشخصين يهتمان بالتطوير، ويتيح لهما فرصة التعامل مع مخاوف بعضهما البعض ويحدث التقارب نتيجة لذلك.

لكن دون التعامل مع الحجج بعناية، تنهار العلاقة ولتجنب هذا المصير، إليك نصائح من الخبراء حول كيفية الجدال بشكل عادل.

تجنب التعميم

لا تربط بين موضوع الخلاف الحالي المطروح والمشاكل السابقة، لأن هذا سيؤدي فقط إلى وضع شريكك في موقف دفاعي على الفور وهو أمر غير مناسب لحل مشكلة حالية .

وتجنب قول أن الشريك "دائمًا" أو "أبدًا" يفعل السلوك المعني، لأن ذلك سيؤدي فقط لبحثه عن أمثلة تثبت أنك مخطئ، بدلًا من مناقشة مثمرة عن سلوكيكما وشعوركما.

النقد والازدراء

تعد لغة النقد والازدراء من العوامل القوية التي تنبئ بالطلاق، حيث تبدو كأنك تخبر شريكك بكل الأشياء التي يفعلها بشكل خاطئ وبهذه الطريقة، يعد هذا هجومًا كاملًا على شخصيته مما يضع شريكك في وضع غير عادل يتمثل في الاضطرار إلى الدفاع عن وجوده أو شخصيته بالكامل.

لا تتهم

تجنب قول "أنت" بشكل عام "لقد فعلت هذا" أو ذلك" لأنها تميل إلى الاتهام وبدلًا من ذلك، استخدم عبارة "أنا" للتحدث عن مشاعرك.

وتجنب الوقوع في فخ عزو سلوكياتك أو أفعالك إلى سلوكيات شريكك، كأن تقول "لو لم تفعل هذا، لم أكن لأفعل ذلك" لأن سلوكك ليس خطأهم، فجميعنا مسؤولون عن سلوكياتنا.

كن منفتحًا ومصغيًا

إذا دخلت في جدال وأنت حاسم رأيك، فلن تترك مجالًا للحل مع شريك يجب أن يكون الهدف من الخلاف هو الشعور بأنك مسموع ومفهوم، وليس أن تكون على صواب.

ادخل في مناقشة بهدف الاستماع وكأنك مخطئ، بحيث تكون منفتحًا تمامًا على تطوير حل للمشكلة مع شريكك.

ولا ينبغي أن يكون الحل هوما فكرت فيه بشكل منفرد لأنه يجب أن يأتي من كلاكما.

وتحقق من صحة الشعور، حتى لو كنت لا توافق عليه.

ما يحدث عادة، هو أن يشارك أحد الشركاء شيئًا يزعجه، لكنه ليس شيئًا من شأنه أن يزعج الشريك الآخر، لذلك يصعب على الشخص الثاني أن يجد الصبر أو التعاطف مع ما يمر به الشخص الأول.

وبدلًا من مجرد محاولة وضع نفسك في موقفهم ركز على الشعور نفسه - في هذه الحالة، وفكر في وقت كان لديك فيه هذا الشعور، واسأل نفسك متى شعرت بشيء مشابه، تذكر الشعور المؤلم، بحيث يمكنك التعاطف مع شريكك ودعمه خلال تجربته الصعبة.

لا تخبر أحدًا

عندما تتحدث إلى الأصدقاء وأفراد العائلة حول مشكلة في العلاقة، ستحصل على كثير من الآراء حول الخطأ وكيفية حله.

بالإضافة إلى السماح للمشكلة بالتحول إلى شيء أكبر بكثير مما هي عليه، يؤدي هذا أيضًا إلى تحويل أحبائك بشكل فعال ضد شريكك، حيث ينطلقون للدفاع عنك.

قد تسامح شريكك على شيء ما في وقت لاحق، ولكن هناك احتمالية أن أسرتك لن تفعل ذلك، في هذه الحالة، يُترك لشريكك ظلمًا للدفاع عن نفسه ضد كل من تورطت فيه سابقًا، حتى بعد انتهاء الخلاف بينكما.

تجنب الأنانية

يمكنك بالتأكيد أخذ فترات راحة في منتصف المناقشة - وهذا موصى به إذا اشتدت حدة الأمور وتحتاج إلى تهدئة - لكن ليس من العدل وضع حد في مناقشة لم يتم حلها.

إذا انسحب شخص ما للتو، فإن معرفة أن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى في المستقبل يمكن أن يمنع الشخص الأول من إثارة المشاعر، وبالتالي بناء الاستياء، وتآكل العلاقة بمرور الوقت.

إذا كنت تشعر بالحاجة إلى الهروب عند طرح موضوعات معينة، فعليك الانتباه إلى ذلك، غالبًا ما يكون جذر هذا هو محاولة تجنب الخجل أو الإحراج في تقييم ما قد تكون فعلته أو قلته.

وتذكر أن الإصلاح ممكن فقط، إذا توقفت عن تجنب المشكلة.