"التعقيم" في الهند.. مهمة خطيرة وعبء على النساء

كانت الهند أول بلد يتبنى تنظيم الأسرة كسياسة رسمية، في العام 1952، لكن بعد حملة تعقيم الذكور التي لم تلقَ استحسانًا في السبعينيات، تحول التركيز إلى تعقيم الإناث.

ورغم أن الرجال لديهم خيار قطع القناة المنوية دون جراحة، فإن النساء، على غرار كاجال، غالبًا ما يتعرضن لضغوط من قبل العاملين الصحيين الحكوميين للخضوع لعملية، مع تعويض مالي يعادل 22 يورو.

قطع القناة المنوية تعني "العجز الجنسي"

بحسب بونام موتريجا من منظمة "بوبوليشن فاونديشن أوف إنديا"، فإن المخاوف التي أثارها ديباك شائعة في هذا "المجتمع الذكوري للغاية".

وقال موتريجا لوكالة فرانس برس إن "الخرافة الأكثر شيوعًا بين الرجال والنساء عن قطع القناة المنوية هي أن الرجل يفقد رجولته".

وأضافت: "إنها خرافة من دون أساس علمي... لكنها حقيقة بالنسبة إلى الناس في الهند".

بدوره، أكّد الدكتور أشيش غارغ المشرف الطبي للمركز الصحي في بهودبارال: "لدى الناس فكرة خاطئة هي أن قطع القناة المنوية دون مشرط يؤدي إلى العجز الجنسي، لقد أصبح من المحرمات".

ومن نيسان/أبريل 2022 إلى آذار/مارس من هذا العام، جرى تعقيم أكثر من 180 امرأة و6 رجال فقط في هذا المركز.

وتكثر مراكز التعقيم في الهند خاصة في المناطق الريفية الشاسعة، حيث يعيش ثلثا السكان، كما تكثر العمليات الجراحية الفاشلة.

وفي العام الماضي، توفيت 4 نساء وتوجّب نقل 9 أخريات إلى المستشفى بعد تعقيمهن في ولاية تيلانغانا جنوب البلاد.