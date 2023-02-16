كيف نجت مدينة تركية من الزلزال المدمر؟

خلف الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ما لا يقل عن 39 ألف قتيل، كما دمر البنية التحتية بشكل شبه كامل، مخلفا خسائر هائلة.

لكن مدينة صغيرة تقبع في ولاية هاتاي نجت بأعجوبة من الزلزال، رغم قربها من مركز شدة الزلزال، بينما أرجع عمدتها أوكيش ألماس أوغلو، الفضل في ذلك، إلى التزامه الصارم بمعايير البناء القانونية.

تقع مدينة إرزن، البالغ عدد سكانها 42 ألف نسمة، على بعد 15 كم من مدينة عثمانية، و110 كم من ولاية هاتاي، وعلى مقربة كذلك من أضنة.