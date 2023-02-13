رأت حلما أصبح حقيقة.. سيدة تربح 100 ألف دولار بورقة يانصيب
تحقق حلم رأته سيدة أمريكية في منامها وأصبح واقعا وجلب لها سعادة غامرة، بعد أن أصبحت من المحظوظين بالفوز بجوائز اليانصيب الأمريكية.
وكان الأمر غريبا جدا عند حدوثه، وكان بالفعل كالحلم الذي تحقق، حيث أنها رأت بالفعل في منامها أنها تفوز ببطاقة يانصيب وتحصل على 100 ألف دولار.
واشترت السيدة، التي تم التكتم على اسمها، ورقتين يانصيب وربحت إحداهما، وكانت ورقة "نايت نيرس" كما أطلق عليها، مصدر سعادة لها ولأسرتها.
وبعد رؤيتها للمنام، لم تفكر في الأمر كثيرا، حيث قررت شراء ورقتي اليانصيب التي رأتهما في الحلم بينما كانت في رحلة مع عائلتها بولاية ماريلاند.
وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، حصلت الأمريكية على التذكرتين وهي تتوقع الخسارة، وبالفعل كانت الورقة الأولى خاسرة، لكن عندما فحصت أرقام الورقة الثانية في ماكينة الخدمة الذاتية، طُلب منها التوجه إلى أحد المتاجر المختصة.
وبعد الذهاب إلى المتجر اكتشفت السيدة المحظوظة أن حلمها قد تحقق وربحت 100 ألف دولار.
كشفت الممرضة أن زوجها كان مصدوما من تحقق حلمها بقدر صدمته من فوزها باليانصيب، بعد شراء التذكرة التي تساوي حوالي 30 دولارا.
وقالت: "لم أكن أتوقع أبدًا الفوز، وفي مقر مؤسسة ميريلاند لليانصيب، كشف الزوجان أنهما يخططان لاستخدام المال لدفع الرسوم الجامعية لابنتهما وشراء سيارة جديدة".
ومن جانبها هنأت مؤسسة ميريلاند لليانصيب الفائزة والمتجر الذي باعها الورقة الرابحة والذي سيحصل على 1% من الجائزة، أي 1000 دولار.