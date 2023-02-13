رأت حلما أصبح حقيقة.. سيدة تربح 100 ألف دولار بورقة يانصيب

تحقق حلم رأته سيدة أمريكية في منامها وأصبح واقعا وجلب لها سعادة غامرة، بعد أن أصبحت من المحظوظين بالفوز بجوائز اليانصيب الأمريكية.

وكان الأمر غريبا جدا عند حدوثه، وكان بالفعل كالحلم الذي تحقق، حيث أنها رأت بالفعل في منامها أنها تفوز ببطاقة يانصيب وتحصل على 100 ألف دولار.

واشترت السيدة، التي تم التكتم على اسمها، ورقتين يانصيب وربحت إحداهما، وكانت ورقة "نايت نيرس" كما أطلق عليها، مصدر سعادة لها ولأسرتها.

وبعد رؤيتها للمنام، لم تفكر في الأمر كثيرا، حيث قررت شراء ورقتي اليانصيب التي رأتهما في الحلم بينما كانت في رحلة مع عائلتها بولاية ماريلاند.