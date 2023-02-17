عائلة سورية فرت من زلزال تركيا فماتت بـ"انهيار آخر"

يبدو أن الموت كان مصيرا محتما على عائلة سورية فرّت من الزلزال المدمر، الذي ضرب شمال تركيا وجنوب سوريا، لتلقى مصرعها في انهيار آخر.

ووفق وكالة "الأناضول"، فإن عائلة سورية كانت مقيمة في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث نزحت إليها بعد الأزمة السورية، لكن الزلزال الذي أصاب المدينة، دفعها إلى نزوح آخر، طلبا للنجاة.

ولم يلبث أن لقي كل من الأب والأم وأطفالهما الخمسة مصرعهم، وذلك جراء انهيار سقف منزل عليهم في ولاية قونيا التركية، إثر اندلاع حريق فيه.

وتم إنقاذ فتاة من العائلة المنكوبة التي توفي أفرادها، إضافة إلى ستة أشخاص من العائلة المستضيفة.

فيما ذكرت "الأناضول" أن بعض أبناء العائلة الذين توفوا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.