علماء يكشفون سر قهوة الإسبريسو المثالية

اكتشف باحثون أن إضافة رشة من الماء لحبوب القهوة قبل عملية الطحن تخلق إسبرسو أكثر اتساقًا وألذ طعمًا؛ وهو ما سيساعد خبراء صناعة القهوة ومصانع القهوة الصناعية في التغلب على عقبة كبيرة، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، عندما تطحن القهوة، يؤدي الاحتكاك بين الحبوب إلى توليد الكهرباء؛ ما يتسبب في تجمع الجزيئات معًا في المطحنة، إذ إن إضافة الماء إلى هذه العملية يقلل من الكهرباء المنتجة؛ ما يؤدي إلى تقليل هدر القهوة ونكهات أقوى.

وصرح كريستوفر هندون، أستاذ الكيمياء في جامعة أوريغون: "لا يقلل الماء من الكهرباء الساكنة فحسب، ولكنه يؤثر على كثافة المشروبات، ويوصلها إلى تركيزات أعلى من النكهات المفضلة".

وأشارت الصحيفة إلى مدى تأثير الكهرباء على طعم القهوة، إذ تعاون الباحثون مع خبراء البراكين لفحص النشاط الكهربائي ذي الصلة أثناء الانفجارات، وهي عملية يقولون إنها تشبه عملية تخمير القهوة.

وقال جوشوا مينديز هاربر، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة ولاية بورتلاند "أثناء الثوران، تنقسم الصهارة إلى جزيئات صغيرة تخرج من البركان في هذا العمود الكبير، وتحتك الجسيمات ببعضها البعض وتشحن حتى تصل إلى حد إنتاج البرق، وبطريقة مبسطة، يشبه الأمر طحن القهوة، إذ تأخذ هذه الحبوب وتحولها إلى مسحوق ناعم".

كما لفتت الصحيفة إلى أن الباحثين قاسوا أنواعًا مختلفة من حبوب البن، مع الأخذ في الاعتبار بلد المنشأ وألوان تحميص القهوة، كما أخذوا في الاعتبار ما إذا كانت القهوة مغسولة أو منزوعة الكافيين أو طبيعية.