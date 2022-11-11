تونس.. امرأة تلد توأمًا على متن قارب هجرة غير شرعية

أحبطت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، عملية هجرة غير شرعية، وتمكنت من السيطرة على قارب كان على متنه عشرات المهاجرين بينهم امرأة وضعت للتو توأمًا، فارق أحدهما الحياة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في تصريح لـ "إرم نيوز" أن امرأة أجنبية وضعت توأمًا على متن قارب مخصص لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأن أحد الرضيعين فارق الحياة وتم نقل الثاني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح "الجبابلي"، أن قوات الحرس البحري التونسي نجحت في إعادة القارب إلى الشاطئ الذي انطلق منه، و توقيف المشاركين في هذه الرحلة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى السلطات الأمنية للتحقيق معهم.

وأشار إلى أن عمليات اجتياز الحدود البحرية بصفة غير شرعية باتت تسجل ظاهرة لافتة، وهي مشاركة عائلات بأكملها في هذه العمليات، إضافة إلى الأطفال والقاصرين.