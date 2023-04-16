إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب الحجاب

أغلقت السلطات في إيران أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة؛ بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

جاء هذا الإغلاق غداة بدء تنفيذ خطّة جديدة وضعتها الشرطة، تستند إلى كاميرات المراقبة والتعرّف على الوجه؛ من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب، الأمر الذي يعدّ إلزامياً منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله: "للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجراً و18 مطعماً وقاعة استقبال في البلاد بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة" متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب.

ويأتي هذا التشديد في وقت يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.