سوريون مصابون بأمراض خطيرة حرمهم الزلزال من العلاج في تركيا

قبل بضعة أشهر، أبصرت إسلام النور مع ضمور وتشوّه في قلبها الصغير دون أن تقدر عائلتها على تأمين متابعة طبية لها، جرّاء إقفال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا/ حيث يمكنها أن تخضع لعملية غير متوافرة في شمال غرب سوريا.

منذ وقوع الزلزال المدمّر في السادس من شباط/فبراير، أغلقت تركيا معبر باب الهوى أمام مئات المرضى الذين اعتادوا أن يتلقوا علاجاتهم مجانًا في مستشفياتها، بعيدًا عن منطقتهم الغارقة في مآسي الحرب السورية والتي تفتقد لمرافق طبية مجهزة.

وأعلنت سلطات المعبر استئناف عبور المصابين بالسرطان إلى تركيا لتلقي العلاج بدءًا من الإثنين، بعد اتباع إجراءات معينة، دون أن يسري ذلك على بقية المرضى وبينهم إسلام.