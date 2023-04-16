كيف تأثرت موائد إفطار رمضان بانعدام الأمن الغذائي؟

ويقول طارق شراب بائع الفلافل إن كمية الفلافل التي يمكن شراؤها مقابل شيقلين (0.54 دولار) تكفي لإطعام أسرة بأكملها.

وأضاف: "إقبال الناس أنا اعتبره جيدا بالنسبة للفلافل لأن الناس ليس لديها إمكانية لشراء اللحوم والأسماك والدجاج، بشيقلين فلافل تفطر عائلة كاملة من 7 أشخاص لكن شراء دجاجة للعائلة يكلف 25 شيقلا، الوضع الاقتصادي صعب جدا وعام بعد آخر يزداد الوضع سوءا".

ويعاني اقتصاد القطاع تحت وطأة الحصار الإسرائيلي ويجد صعوبة لإعادة البناء في ظل الصراع الممتد لسنوات.

ولا يختلف الوضع كثيرا في العراق، الذي أحيا الشهر الماضي ذكرى مرور 20 عاما على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وشهدت البلاد بعده عنفا وخاض حربا ضد تنظيم داعش.

الضُلمة طبق شهير في العراق مصنوع من الخضر والأرز واللحم، لكن تكلفة أعداده لم تعد في متناول يد كثيرين.

تبيع حنين علي قاسم الضُلمة في شارع الفراهيدي الشهير في البصرة بعد الإفطار خلال شهر رمضان للزبائن الذين يفدون إلى شارع الكتاب للتنزه بعد الإفطار.

وقالت حنين: "الموائد تكلفتها صارت غالية على الإنسان البسيط الذي ليس عنده دخل أو دخله محدود، الذي ليس لديه راتب، عائلتنا كلها بدون راتب، نعيش الحمد لله والشكر على صناعة الضُلمة، على الأعمال اليدوية".

وزادت تكلفة تحضير طبق من الضُلمة بالنسبة لحنين قاسم هذا العام بنحو الخمس عن سعر العام الماضي. وتصر على استخدام جميع المكونات المكلفة لإعداد الوجبة وتبيع الآن عددا أقل من قطع الضُلمة بنفس سعر العام الماضي.

وأوضحت: "لا نقدر على تقليل المواد التي نضيفها للضلمة، لا نقدر لأن ذلك يقلل من طعمها ونكهتها، فأبقينا على المواد ونكهتها ولكن عندما نبيع بألف نبيع كام قطعة نزيل نشيل من عندها قطعة تقريبا".

لكن ربة المنزل السورية ميادة سليمان (42 عاما) التي لجأت إلى خدمة إعداد الوجبات لإعالة أسرتها، أصبحت وجبة المحشي الشبيهة بالضُلمة عالية التكلفة لدرجة أنها قررت الاستغناء عن اللحم عند تحضيرها.

تقول ميادة: "من سنة بطلت إني أستخدم اللحمة من ساعة بلشت الأسعار ترتفع، كان الواحد بيجيب هلق لا بحط مكعبات الماجي".

وقفز سعر كيلو اللحم من 30 ألف ليرة سورية (حوالي 12 دولارا) العام الماضي إلى 80 ألف ليرة هذا العام (31.85 دولار).