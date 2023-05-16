دبي تطلق حملة رقمية لتعزيز الوعي المجتمعي في اليوم العالمي للأسرة
احتفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال باليوم العالمي للأسرة، إذ ركزت جهودها على تسليط الضوء على أهمية البيئة الأسرية في تنشئة الأجيال، وإبراز دورها كمرتكز رئيسي في بناء المجتمعات والحضارات.
وأطلقت المؤسسة لهذه المناسبة العالمية حملة رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار #الأسرة_أولا لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة.
كما روجت لمنشورات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي في إطار الحملة، وكذلك مقطع فيديو توعوي عن الأسرة ودورها الهام في المجتمع، بالتعاون مع "فرجان دبي" ومؤسسة وطني الإمارات.
وقالت مديرة عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، إن اليوم العالمي للأسرة من المناسبات المهمة التي تحتفل بها العديد من الدول حول العالم، في وقت تُعتبر فيه الأسرة الجزء المحوري والركيزة الأساسية في المجتمع، باعتبارها البيئة الأولى التي يستقي منها الأفراد مهاراتهم وقدراتهم التي تمكّنهم من المضي قدماً في حياتهم.
وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملتها الرقمية وقامت بنشر منشورات توعوية على جميع حساباتها في مواقع التواصل؛ وذلك بهدف إبراز أهمية الأسرة، وضرورة أن تكون البيئة الأسرية دافئة ومحفزة وقادرة على تنشئة الأطفال وتهيئتهم للمشاركة بإيجابية في المجتمع.
وبدورها، قالت مؤسسة مبادرة "فرجان دبي" علياء الشملان: "دورنا يُعنى بالارتقاء بمستوى الوعي الصحي والبيئي والاجتماعي لدى أفراد المجتمع، فضلاً عن توطيد أواصر الأسرة ومسؤولية الأب والأم، بحيث يكونا على توافق لتربية الأبناء في بيئة تسودها المحبة والحوار البناء.
كما أكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، على أهمية الأسرة التي تشكل حجر الأساس للمجتمع، الذي يعتمد في مخرجاته على البيئة الأسرية، التي تكوّن شخصية الأفراد وتعزز فيهم الأخلاق والقيم والمبادئ لتعكس عبرها الأدوار والمسؤوليات المجتمعية والوطنية بما يعود بالخير والنفع على المجتمع والوطن.
وأضاف أن مبادرة مؤسسة وطني الإمارات تسعى لتقوية الروابط الأسرية عبر برامجها التدريبية والورش والدراسات التي لها أثرها في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، محققة بذلك مفهوم المواطنة الصالحة، فالأسرة هي لبنة المجتمع وبدونها يتصدع هذا البناء ويتفكك، لذا لا بد للجميع أن يتكاتف، مؤسسات وأفراد، لتعزيز الأسرة وتمكينها ودعمها عبر البرامج والمبادرات المختلفة.