دبي تطلق حملة رقمية لتعزيز الوعي المجتمعي في اليوم العالمي للأسرة

احتفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال باليوم العالمي للأسرة، إذ ركزت جهودها على تسليط الضوء على أهمية البيئة الأسرية في تنشئة الأجيال، وإبراز دورها كمرتكز رئيسي في بناء المجتمعات والحضارات.

وأطلقت المؤسسة لهذه المناسبة العالمية حملة رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار #الأسرة_أولا لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الأسرة.

كما روجت لمنشورات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي في إطار الحملة، وكذلك مقطع فيديو توعوي عن الأسرة ودورها الهام في المجتمع، بالتعاون مع "فرجان دبي" ومؤسسة وطني الإمارات.

وقالت مديرة عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، إن اليوم العالمي للأسرة من المناسبات المهمة التي تحتفل بها العديد من الدول حول العالم، في وقت تُعتبر فيه الأسرة الجزء المحوري والركيزة الأساسية في المجتمع، باعتبارها البيئة الأولى التي يستقي منها الأفراد مهاراتهم وقدراتهم التي تمكّنهم من المضي قدماً في حياتهم.