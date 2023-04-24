عدد متزايد من المطلقات يخسرن حضانة الأطفال في الجزائر

وقالت المحامية مليكة شيخة منسقة برنامج "نحن في الاستماع" لشبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفولة إن حضانة الأولاد لم تعد حقاً ينتقل بطريقة آلية إلى الأم، كما عهدنا سابقاً، فهناك ظروف حديثة ووضع مختلف تعيشه المرأة العصرية، ولعل فئة الأطفال الذين تستقبلهم الشبكة، خير دليل على إشكالية كبيرة تطرحها اليوم مسألة الحضانة، بحسب تعبيرها.

وأوضحت شيخة أن اثنين من أصل عشرة أطفال تستقبلهم الشبكة، يتخبطون في مشاكل نفسية واجتماعية، بسبب المناوشات والخلافات التي يسببها حق الزيارة للطرف الذي لا يملك الحضانة لأبنائه، حيث ترفض الكثير من الأمهات الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة المتعلق بأوقات زيارة المطلق لأبنائه، وهي مشكلة انعكست سلباً على تربية الأولاد.

وأشارت المحامية إلى أن شبكة "ندى" تساهم في حل مشاكل 600 طفل سنوياً تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 16 سنة، من بينهم 5% إناث.