عدد متزايد من المطلقات يخسرن حضانة الأطفال في الجزائر
قالت هيئات حقوقية وشبكات دفاع عن حقوق الأطفال في الجزائر إن عدداً كبيراً من الأمهات أصبحن يخسرن حضانة أطفالهن لأسباب مختلفة تتعلق بالانحراف وتحرر المرأة، وانخراطها في الجريمة والمخدرات والانشغال بمظاهر الترف والتنافس والمساواة في أمور كانت حكراً على الرجال.
وكشفت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" شبكة أنها تستقبل يومياً من 4 إلى 5 حالات لأطفال يعانون اضطرابات نفسية ومشاكل في الدراسة والأسرة، بسبب مشاكل النزاع حول الحضانة بين آبائهم وأمهاتهم المطلقات، ووجود "حاضنات غير مسؤولات"، أي بمعدل 150 طفلا شهرياً، ووجود أطفال يرفضون البقاء عند أم كسبت قضية الحضانة في المحكمة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقالت المحامية مليكة شيخة منسقة برنامج "نحن في الاستماع" لشبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفولة إن حضانة الأولاد لم تعد حقاً ينتقل بطريقة آلية إلى الأم، كما عهدنا سابقاً، فهناك ظروف حديثة ووضع مختلف تعيشه المرأة العصرية، ولعل فئة الأطفال الذين تستقبلهم الشبكة، خير دليل على إشكالية كبيرة تطرحها اليوم مسألة الحضانة، بحسب تعبيرها.
وأوضحت شيخة أن اثنين من أصل عشرة أطفال تستقبلهم الشبكة، يتخبطون في مشاكل نفسية واجتماعية، بسبب المناوشات والخلافات التي يسببها حق الزيارة للطرف الذي لا يملك الحضانة لأبنائه، حيث ترفض الكثير من الأمهات الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة المتعلق بأوقات زيارة المطلق لأبنائه، وهي مشكلة انعكست سلباً على تربية الأولاد.
وأشارت المحامية إلى أن شبكة "ندى" تساهم في حل مشاكل 600 طفل سنوياً تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 16 سنة، من بينهم 5% إناث.
وقالت شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة إن الأم هي الأولى والأهل لحضانة الأطفال، وهي المأمن الأكثر نجاحاً، ولكن للأسف طفت مؤخراً في المجتمع ظواهر غريبة، وبرزت فئة من النساء لا تعرف معنى مسؤوليتها كأمهات.
وأضافت جعفري: "أنا شخصياً أنادي بإسقاط الحضانة عن تلك الأمهات اللواتي ينشغلن بالرقص في "تيك توك" للحصول على الإعجاب والمشاهدات، ويهملن أولادهن، ولا يتخذن جهداً في تربيتهم ورعايتهم، موضحة أن هذه الفئة اتسعت وأصبحت شريحة لا يستهان بها في المجتمع الجزائري، وأغلبهن مطلقات أو أرامل، وحتى متزوجات، من صغيرات السن".
وأبدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، استغرابها من بعض الأمهات اللواتي يتركن أولادهن عند نساء غريبات عن عائلاتهن، ويسافرن بعيداً للعمل في نشاطات مشبوهة، مثل الرقص في الملاهي، أو الاتجار في المخدرات، وغيرها من النشاطات التي تلهيهن في جمع المال المشبوه.
وقالت جعفري إن القانون الجزائري يمنح الأمهات في العادة حق الحضانة الوحيد لأطفالهن، ومع ذلك، إذا اعتُبرت الأم غير مؤهلة لرعاية أطفالها، فقد يكون الأب قادرًا على تولي الحضانة.
ويسقط القانون الحضانة عن الأم إذا ثبت أن الأم غير صالحة ولها تاريخ من سوء المعاملة والإهمال، وإذا ثبت تعاطيها لنوع من أنواع المخدرات أو تزوجت الأم مرة أخرى.