طرق لرفض العمل الإضافي المجاني بأدب وحزم

في بعض الأحيان يكون العمل "التطوعي" والمجاني لتولي مهمة أخرى جزءا مرهقا من وظيفتك، ولكن في نهاية اليوم لن يجعلك ذلك أقرب إلى الترقية.

ويُشار إلى هذه المهام باسم "المهام غير القابلة للتطوير"، لأنك تقوم بالمزيد من المهام التي لن تقربك إلى أهدافك، بل ستؤثر على إمكانيتك في تولي مهام أخرى من شأنها أن تطورك مهنيا.

لذلك، ولتجنب الوقوع في حلقة لا نهاية لها من الإرهاق دون جدوى، إليك هذه الاستجابات كطريقة أدبية وحازمة لرفض العمل الإضافي: