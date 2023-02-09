السعودية.. استقبال أمير الباحة للمواطنين يثير تفاعلا واسعا (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو للأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة خلال استقباله لمواطنين في مكتبه.
ويظهر الأمير في مقاطع الفيديو وهو يستمع لمشاكل المواطنين ويرد عليهم بطريقة أثارت تفاعلا واسعا.
وومن أبرز تلك المقاطع تلبية الأمير حسام بن سعود لطلب أمراة بسداد دينها البالغ 30 ألف ريال سعودي (8000 دولار) قائلا لها: "أبشري، الـ30 ألف جتك".
ويظهر الأمير حسام بن سعود في مقطع آخر وهو يوقع على طلب قائلا : "هذا راح عليه بيته من الغرق قالوا له أطلع وطلعوه في غرفتين مو معقوله غرفتين، يأمنوا له سكن".
ولقيت مواقف أمير الباحة تفاعلا وإشادة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.