السعودية.. استقبال أمير الباحة للمواطنين يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

ويظهر الأمير حسام بن سعود في مقطع آخر وهو يوقع على طلب قائلا : "هذا راح عليه بيته من الغرق قالوا له أطلع وطلعوه في غرفتين مو معقوله غرفتين، يأمنوا له سكن".

ولقيت مواقف أمير الباحة تفاعلا وإشادة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

