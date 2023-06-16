"التعامل بالجنيه المصري" في الحج يثير جدلا واسعا

أثار برلماني مصري جدلا واسعا، بعد مناشدته المملكة العربية السعودية، معاملة حجاج بلاده في الشعائر المقدسة التي ستبدأ خلال أيام، بالجنيه المصري.

وقال بكري وهو أيضًا إعلامي يقدم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" المحلية، إن "هذا التوجه سيحل أزمة كبيرة للحجاج المصريين"، مشيرًا إلى "صعوبة في تصريف العملة الحرة في بلاده، وتحديدًا توفر الريال السعودي".