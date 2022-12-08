"تطوع بخبرتك".. مبادرة سعودية فريدة لمساعدة رواد الأعمال والأكاديميين مجانا

حضر مئات الشبان والشابات السعوديين، من أصحاب الشهادات الأكاديمية العليا، وبعضهم رواد أعمال، مبادرة فريدة للتطوع في المملكة، تقدم خدماتها مجانا للمشاركين.

وتستهدف مبادرة "تطوع بخبرتك" التي انطلقت الأربعاء، في الرياض، جمهورا من النخب.