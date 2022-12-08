"تطوع بخبرتك".. مبادرة سعودية فريدة لمساعدة رواد الأعمال والأكاديميين مجانا
حضر مئات الشبان والشابات السعوديين، من أصحاب الشهادات الأكاديمية العليا، وبعضهم رواد أعمال، مبادرة فريدة للتطوع في المملكة، تقدم خدماتها مجانا للمشاركين.
وتستهدف مبادرة "تطوع بخبرتك" التي انطلقت الأربعاء، في الرياض، جمهورا من النخب.
وحضر شبان وشابات آخرون للاستفادة من خبرات وزراء آخرين أو رجال أعمال أو أكاديميين مخضرمين في مختلف التخصصات، جمعتهم مبادرة التطوع التي تستهدف دعم عالم المال والأعمال وجيل الشبان المقبل على سوق العمل أو حديث العهد فيه.
وتستمر المبادرة حتى اليوم الخميس أيضاً، حيث يتاح للمشاركين الباحثين عن الاستفادة من الخبرات، حضور جلسات حوارية جماعية أو ورش تدريبية أو استشارات فردية من المتطوعين.
وقدم المتطوعون في المبادرة خلال يومها الأول، خبراتهم في بناء القدرات، والإعلام والعلاقات العامة، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية والتسويق، والقانون والمحاماة، والتخطيط وإدارة المشاريع، والتحول الرقمي وتطوير الأعمال وغيرها من المجالات.
وتقول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على المبادرة، إن "تطوع بخبرتك" تقدم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية ورواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة وطلاب التعليم العام والجامعي عبر مجموعة من الوسائل المختلفة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو لانطلاق المبادرة، المتطوعين وهم يحاورون ضيوفهم الشبان القادمين من مختلف مناطق المملكة بحثاً عن الفائدة واختصار سنوات الخبرة.
ويشارك في المبادرة، توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة الحالي، ووزير الصحة والتجارة السابق.
كما يشارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحة، بجانب وزراء العدل، والصحة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدية، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي فئة المشاركين من القطاع الخاص، يقدم أحمد العرفج، وهو كاتب ومقدم تلفزيوني معروف في المملكة، خبرته تحت عنوان "الأركان الستة لإدارة الحياة والتصالح مع الذات.
ومن عالم المال والأعمال، يشارك رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، في تقديم خبراته في الاستثمار والتجارة واقتناص الفرص.