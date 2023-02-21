"سندمرك اليوم".. 10 سيدات يقتحمن زفاف حبيبهن السابق

تحوّل زفاف رجل صيني إلى كابوس بعد مفاجأة غير متوقعة، إذ اقتحمت الحفل 12 امرأة كانت تربطهن علاقة عاطفية مع العريس.

وأصيب العريس والحضور بذهول كبير في حفل الزفاف بإحدى قرى مقاطعة "يوننان"، حيث فوجئ بضيوف غير متوقعين.

وظهرت الحبيبات السابقات للعريس في حفل الزفاف وقد أمسكن بلافتة ضخمة كُتب عليها: "نحن حبيبات تشين سونغ السابقات، وسندمرك اليوم".