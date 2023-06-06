عزاء وجنازة رمزية للجندي المصري محمد صلاح في فلسطين‎‎

أقام فلسطينيون من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، الثلاثاء، مجلس عزاء للجندي المصري محمد صلاح، الذي تمت تصفيته من قبل الجيش الإسرائيلي بعد أن قتل 3 جنود من حرس الحدود الإسرائيلي.

وتوافد الآلاف من أهالي نابلس، وعدد مناطق الضفة الغربية، إلى بيت للعزاء وسط نابلس، وقدَّموا واجب العزاء بالجندي.

وتقدم الحضور بكلمات ورسائل مسجلة إلى ذوي الجندي المصري وللشعب المصري، مشيدين بالشعب المصري على وقفته ودفاعه عن فلسطين وشعبها.