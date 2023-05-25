تضامن واسع لإنقاذ حياة اللاعب اليمني أكرم الورافي

أطلق ناشطون في اليمن حملة تضامن واسعة؛ لإنقاذ حياة لاعب المنتخب الوطني المعتزل أكرم الورافي "36 عاما" الذي يعاني من مضاعفات خطيرة جراء إصابته أثناء تمرين لنادي "شعب إب"، وسط اليمن في شباط/ فبراير الماضي.

ونجا اللاعب اليمني المعتزل من موت محقق بأعجوبة بعد تصادمه مع زميل في نادي شعب إب، نقل الورافي على إثرها إلى المستشفى حيث إصيب بنزيف حاد في الطحال، إضافة إلى تأثر البنكرياس.

وأجريت للوارفي عملية جراحية عاجلة تم خلالها إخراج الدم المتجلط من تجويفه البطني، إلا أن حالته الصحية تعرضت للانتكاس بعد إجراء العلمية الجراحية له.