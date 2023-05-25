تضامن واسع لإنقاذ حياة اللاعب اليمني أكرم الورافي
أطلق ناشطون في اليمن حملة تضامن واسعة؛ لإنقاذ حياة لاعب المنتخب الوطني المعتزل أكرم الورافي "36 عاما" الذي يعاني من مضاعفات خطيرة جراء إصابته أثناء تمرين لنادي "شعب إب"، وسط اليمن في شباط/ فبراير الماضي.
ونجا اللاعب اليمني المعتزل من موت محقق بأعجوبة بعد تصادمه مع زميل في نادي شعب إب، نقل الورافي على إثرها إلى المستشفى حيث إصيب بنزيف حاد في الطحال، إضافة إلى تأثر البنكرياس.
وأجريت للوارفي عملية جراحية عاجلة تم خلالها إخراج الدم المتجلط من تجويفه البطني، إلا أن حالته الصحية تعرضت للانتكاس بعد إجراء العلمية الجراحية له.
وبحسب ناشطين، يمر اللاعب الورافي بظروف صحية تستدعي علاجه خارج اليمن، وحالته المالية صعبة، وسط تجاهل من نادية واتحاد كرة القدم اليمني والجهات الحكومية.
وناشد الناشطون الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنقاذ حياة الورافي تقديرًا لإنجازاته خلال مسيرته الكروية.
وقال علاء الصاصي في منشور عبر "فيسبوك"، " اعتقد حينما تذكر اسم نادي شعب إب أو تذكر اسم محافظة إب أو اسم المنتخب اليمني إلا وينذكر اسم أكرم الورافي (...) أكرم ليس ممن يطرق أبواب أحد من أجل حياته، نحن نريد له حقًا من حقوقه وهو العلاج في الخارج".
مضاد البعداني طالب بالإسراع بتسفير النجم أكرم الورافي للعلاج كمطلب للشارع الرياضي في اليمن كافة.
وطالب ريان محمد محسن النادي بتوضيح عن سبب التأخر بتسفير الورافي للعلاج في الخارج متهمًا النادي بالإهمال.
ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد الظامري "أغنى أندية اليمن شعب إب لا يستطيع علاج لاعبه وأفضل مواهب إب في السنوات الأخيرة".
وأضاف "أقدم أقل القليل من واجبي كصحفي لحملة انقذوا حياة النجم أكرم الورافي ..فهذا حقه وليس فضلا منكم".
والورافي من نجوم منتخب أمل الكرة اليمنية الذي تأهل وشارك في نهائيات كأس العالم للناشئين بفنلندا 2003.