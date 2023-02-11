منشور لرجل الأعمال رامي مخلوف يتنبأ بـ"حدث جلل" في سوريا يثير جدلًا
أثار منشور متداول لرجل الأعمال وابن خال الرئيس السوري، رامي مخلوف، جدلًا بين متابعين، بعد إعادة تداوله، تزامنًا مع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.
وكان منشور يعود، إلى كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عبر حساب على "فيسبوك" يحمل اسم رامي مخلوف، ويشير إلى أنه الحساب الرسمي والوحيد لرجل الأعمال السوري، يتحدث عن حدث جلل سيصيب سوريا خلال الفترة المقبلة".
وبحسب المنشور، الذي جاء على صيغة تنبؤات، فإن "مخلوف" طالب السوريين بضبط النفس"، لافتًا إلى أن "الفرج قادم في القريب".
وأضاف أن "هناك حلًا قريبًا يلوح بالأفق، رغم أنه مخيف، وهو على بعد عدة أسابيع"، مؤكدًا أنه "سيحدث بعده حدث كبير، سيتحدث عنه العالم أجمع".
وتابع أن "الحدث سيبهر السوريين من شدة عظمته، حيث ستتوالى المساعدات من مختلف دول العالم، ثم يبدأ الانفراج، الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات عن سوريا، وعودة علاقاتها الدبلوماسية، الأمر الذي سيغلق أزمة الملف السوري".
وربط العديد من المتابعين "الحدث الكبير" الذي تحدث عنه منشور "مخلوف" بالزلزال، الذي أدى إلى دمار شامل في الشمال السوري، ودفع العديد من الدول إلى إرسال المساعدات.
فيما أثار المنشور سخرية لدى آخرين، بينما تساءل فريق إن كان الحديث عن مؤامرة ما أو حل سياسي مهم وكبير، لكنه صادف حدوث الزلزال.
في حين اكتفى آخرون، بالتساؤل عن حقيقة ما تنبأ به "مخلوف"، وإن كانت له صلة بزلزال تركيا.