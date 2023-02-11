منشور لرجل الأعمال رامي مخلوف يتنبأ بـ"حدث جلل" في سوريا يثير جدلًا

وبحسب المنشور، الذي جاء على صيغة تنبؤات، فإن "مخلوف" طالب السوريين بضبط النفس"، لافتًا إلى أن "الفرج قادم في القريب".

وأضاف أن "هناك حلًا قريبًا يلوح بالأفق، رغم أنه مخيف، وهو على بعد عدة أسابيع"، مؤكدًا أنه "سيحدث بعده حدث كبير، سيتحدث عنه العالم أجمع".

وتابع أن "الحدث سيبهر السوريين من شدة عظمته، حيث ستتوالى المساعدات من مختلف دول العالم، ثم يبدأ الانفراج، الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات عن سوريا، وعودة علاقاتها الدبلوماسية، الأمر الذي سيغلق أزمة الملف السوري".