عين "غزال" الاصطناعية.. شاهدة على قمع الاحتجاجات في إيران

ألهبت شابة إيرانية نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاعر متابعيها، بعد نشرها صورًا لتركيبها عينًا اصطناعية بدل تلك التي فقدتها إثر إصابتها بعيار ناري خلال الاحتجاجات التي شهدت البلاد مؤخرًا.

وأصيبت عين "غزال رانجكيش" اليمنى بالعمى بعد إصابتها بعيار ناري أطلقته قوات الأمن في بندر عباس جنوبي إيران، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بينما كانت برفقة والدتها.