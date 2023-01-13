اليمين المتطرف يركب أمواج التضخم والفوضى لإغراق فرنسا بالأزمات

استغلال غليان الشارع

في فرنسا التي تكابد في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر، لعب الاستياء الاقتصادي دوراً حاسماً في صعود اليمين المتطرف الذي وجد في أزمة الطاقة والتضخم فرصة ذهبية وأرضا خصبة لإثارة الكراهية بين مكونات الشارع الفرنسي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوردو الفرنسية، يانوش ماريان، لـ"إرم نيوز": "مع اشتداد حدة الأزمات الاقتصادية في البلاد، نشطت حركات اليمين المتطرف لاغتنام فرصة المناخ اليائس المتنامي في الشارع الفرنسي ونشر الكراهية".

وأضاف ماريان: "يحقق اليمين ذلك عبر الطعن بالقوى السياسية الداعمة لملف الهجرة والمهاجرين وتحميلها الوزر الأكبر في تردي الأوضاع الاقتصادية، كونها فتحت الباب أمام هؤلاء الغرباء حسب تعبيرهم، وتحميل البلاد نفقات إيوائهم".

وتابع: "أصبحت الهجرة واحدة من أكبر مخاوف الكثير من الناس في فرنسا، وهذا الخوف أشعله أنصار اليمين المتطرف التي عرف عنها على مر التاريخ استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الوقود".