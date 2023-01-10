السعودية.. 13 ألف دولار لمن يساعد في كشف مصير "مفقودة خميس مشيط"
رصد أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية مكافأة مالية وقدرها 50 ألف ريال (13,500 دولار) لمن يدلي بأية معلومات قد تكشف عن مصير "مفقودة خميس مشيط".
وأعلن المستشار القانوني حسين الفيفي عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" عن مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات قد تقود إليها.
وفقدت طفلة وتدعى لينا محمد، والبالغة من العمر 13 عامًا، قبل نحو شهرين بعد توجهها إلى مدرستها لأداء الاختبارات دون أن يُعثر لها على أثر حتى الآن.
وكانت والدة الطفلة لينا محمد ناشدت في مقطع صوتي لمساعدتها في العثور على ابنتها.
وقالت إن ابنتها فقدت بعد توجهها إلى المدرسة، ورغم البحث المكثف عنها في جميع الأماكن الممكنة لم يتم العثور على شيء.
وروت في تفاصيل الحادثة لـ"العربية. نت"، أنها مسؤولة عن كل ما يخص ابنتها من مأكل ومشرب وملبس، لمعاناتها من مشكلات في النمو العقلي.
وأكدت أن ابنتها تعاني من مشاكل نفسية وإصابة في إحدى عينيها.
وأشارت إلى أنه في يوم الاختفاء، توجهت لاستلام ابنتها من المدرسة بعد انتهاء الاختبارات المقررة، ولكن مع خروج جميع الطالبات لم تخرج ابنتها، فذهبت للبحث عنها في كل مكان دون جدوى.
وأوضحت أن ابنتها عانت في الأيام السابقة لاختفائها من حالة ضيق واكتئاب بسبب عدم قدرتها على الانضباط في الدوام المدرسي، كما هي حال زميلاتها، وتحويلها للدراسة المنزلية، وذلك نظرًا لأن عمرها العقلي بحدود 7 سنوات ولا يوازي عمرها الزمني 13 عامًا، مبينة أن لدى ابنتها مشكلة في التخاطب.