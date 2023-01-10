السعودية.. 13 ألف دولار لمن يساعد في كشف مصير "مفقودة خميس مشيط"

وروت في تفاصيل الحادثة لـ"العربية. نت"، أنها مسؤولة عن كل ما يخص ابنتها من مأكل ومشرب وملبس، لمعاناتها من مشكلات في النمو العقلي.

وأكدت أن ابنتها تعاني من مشاكل نفسية وإصابة في إحدى عينيها.