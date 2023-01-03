بعد 3 عقود في كندا.. صومالي يعود لوطنه بحثًا عن السعادة في رعي الإبل

سئم محمد إسحاق العمل المكتبي في كندا، فعاد إلى موطنه الأصلي في صوماليلاند ليمتهن تجارة قديمة، تطلب الأمر 78 جملا، ومنذ ذلك الوقت لم يعد إسحاق فقيرا.

على عكس ما جرت عليه العادة، هرب إسحاق من ضغط حياة المدينة في الغرب ليصبح راعي إبل في "صوماليلاند" الجزء الشمالي من الصومال في شرق أفريقيا.

وبعد عقود من العمل كمدير شبكات حاسب في أوتاوا، أصبحت حياته صدى لنمط حياة أبيه وجده وجد جده البدوية، عودا إلى 15 جيلًا للوراء.

لم يفعل ذلك من أجل المال، إذ يربح في المتوسط اليومي 150 دولارًا من بيع حليب الإبل، قبل دفع نفقات رعاية الإبل وسائق التوصيل وسائر النفقات الأخرى.

يقول إسحاق "المهم هو السعادة".