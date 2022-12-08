دراسة: "قصار القامة" يميلون إلى "الصفات العدوانية والأنانية"

توصل العلماء في دراسة جديدة إلى ما يسمى بـ"متلازمة الرجل القصير"، إذ تم استنتاج أن الرجال القصار لديهم ميول نفسية ونرجسية أكبر، بغرض الظهور بـ"مظهر أقوى" تعويضًا عن قصر قاماتهم.

وبحسب ما أوردته صحف عالمية، يقول العلماء إن أولئك الذين يبحثون عن شريك، قصير القامة، قد يكونون بحاجة إلى المضي بحذر، إذ يبدو أن قصار القامة يميلون إلى إظهار نرجسية أكثر من غيرهم.

وقالت مؤلفة الدراسة، مونيكا كولوفسكا، من جامعة Wrocław في بولندا "عندما لا يكون الناس يملكون جسدًا هائلًا، فإنهم يصبحون هائلين نفسيًّا بدلًا من ذلك".

ويعتقد أن للأشخاص الأقصر، سمات مثل السيكوباتية، إذ يطالبون دائمًا بسلوكهم بالاحترام ويفرضون التكاليف على الآخرين، ويرغبون في إثارة إعجاب الشركاء الرومانسيين.