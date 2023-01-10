مقدم "جراب الحاوي"؟.. من هو الإعلامي السوداني الراحل محمد سليمان بشير؟
توفي، اليوم الثلاثاء، الإعلامي السوداني محمد سليمان بشير، في مستشفى "يونيفورسال" بالعاصمة الخرطوم، بعد صراع مع المرض.
وأعلنت الإذاعة القومية في السودان نبأ وفاة صاحب البرامج الشهيرة محمد سليمان بشير.
وتختزن ذاكرة السودانيين للراحل محمد سليمان بشير برامج مميزة قدمها خلال مسيرته في الإذاعة والتلفزيون، وحظيت برامجه بمتابعة ومشاهدات عالية من جمهور السودانيين.
وترك الراحل سيرة مهنية كبيرة عبر سلسلة من البرامج أبرزها "جراب الحاوي"، و"دنيا دبنقا"، و"بدون عنوان".
كما شارك خلال الفترة الأخيرة ضمن لجنة تحكيم البرنامج التلفزيوني المعروف "نجوم الغد" الذي يتم من خلاله اختيار عدد من الأصوات الفنية المميزة.
وتقلد الفقيد العديد من المناصب الإعلامية، حيث تولى إدارة الإذاعة السودانية، وإدارة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وإدارة إذاعة صوت الأمة، كما عمل معلماً ثم مقدما لعدد من البرامج الجماهيرية والثقافية وبرامج المنوعات واللقاءات الوثائقية القيمة.
ونعت عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي الفقيد محمد سليمان بشير.
وقالت الإذاعة السودانية عبر صفحتها في "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن تنعى الإذاعة السودانية الإذاعي الإعلامي المخضرم المثقف محمد سليمان محمد بشير صاحب البرامج القديمة المشهورة (جراب الحاوي) (وبدون عنوان) (ونجوم الغد).. نسأل الله أن يشمله برحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أؤلئك رفيقا.
وقالت صفحة مشاهير السودان على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الهرم الإعلامي الكبير محمد سليمان بشير، أحد منارات الإذاعة والتلفزيون السوداني".