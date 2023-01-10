مقدم "جراب الحاوي"؟.. من هو الإعلامي السوداني الراحل محمد سليمان بشير؟

توفي، اليوم الثلاثاء، الإعلامي السوداني محمد سليمان بشير، في مستشفى "يونيفورسال" بالعاصمة الخرطوم، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الإذاعة القومية في السودان نبأ وفاة صاحب البرامج الشهيرة محمد سليمان بشير.

وتختزن ذاكرة السودانيين للراحل محمد سليمان بشير برامج مميزة قدمها خلال مسيرته في الإذاعة والتلفزيون، وحظيت برامجه بمتابعة ومشاهدات عالية من جمهور السودانيين.

وترك الراحل سيرة مهنية كبيرة عبر سلسلة من البرامج أبرزها "جراب الحاوي"، و"دنيا دبنقا"، و"بدون عنوان".

كما شارك خلال الفترة الأخيرة ضمن لجنة تحكيم البرنامج التلفزيوني المعروف "نجوم الغد" الذي يتم من خلاله اختيار عدد من الأصوات الفنية المميزة.