وفاة رجل الأعمال الإماراتي محمد سعيد الملا
توفي رجل الأعمال البارز والوزير الأسبق في دولة الإمارات محمد سعيد الملا، اليوم الخميس، وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر بمقبرة القوز في دبي.
وشغل محمد سعيد الملا العديد من المناصب البارزة في دولة الإمارات، خلال مسيرته المهنية، جعلته واحدًا من أهم الشخصيات التي يشار لها بالبنان منذ عهد التأسيس.
ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رجل الأعمال الراحل محمد الملا، عبر تغريدة نشرها في حسابه بموقع "تويتر".
وقال: "حَطَّ اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه.. رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.. أسهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد.. وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه.. ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية.. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة".
بدوره، نعى أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الملا عبر تويتر كذلك، قائلاً: "غادرنا اليوم المرحوم محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز وأحد الرجال الذين عملوا بإخلاص لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه حكام الاتحاد، برحيله فقدنا قامة وطنية خدمت بلادها بكل صدق ووفاء.. خالص التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته".
وشارك طيف واسع من الشخصيات البارزة والجهات الحكومية في نعي محمد سعيد الملا، الذي ساهم في بناء دولة الإمارات منذ تأسيسها، وعدد المشاركون في النعي مناقب وخصال الراحل، مشيدين بجهوده ومسيرته.
ولد محمد سعيد الملا في إمارة دبي، وكان أول رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، فيما كان له دور رئيسي في تأسيس أول مصرف وطني بالمشاركة مع عدد من تجار دبي البارزين، فضلاً عن شغله منصب وزير المواصلات.
بنك دبي الوطني
في عام 1963، ضلع الراحل محمد سعيد الملا بدور بارز في تأسيس أول مصرف وطني بمشاركة عدد من التجار، إذ لم يكن قد سبقه في دبي آنذاك في العمل المصرفي سوى فرع للبنك البريطاني، الذي بدأ نشاطه في عام 1946.
وكان الراحل الملا قد زار برفقة علي بن عبدالله العويس، رجل الأعمال ناصر بن عبداللطيف السركال، وأبلغاه بقرارهما إنشاء بنك وطني في دبي، وطلبا منه الانضمام إليهما والمساهمة في المشروع، والسعي لإقناع التجار المحليين للمساهمة فيه، ليتم إطلاق البنك "بنك دبي الوطني" في حينه.
مؤسس لأبرز المؤسسات الحيوية
اختير الراحل محمد سعيد الملا، كأول رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965م، مع إطلاقها تحديدا في ذلك العام.
كما يعتبر الملا من مؤسسي "بريد دبي"، الذي قام بإصدار أول مجموعة طوابع بريدية باسم الإمارات المتصالحة في يناير1961م، إضافة إلى أنه يعتبر من مؤسسي شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، التي أنشئت في عام 1976، وكان أول رئيس لمجلس إدارتها.
المشاركة في بناء الدولة
مع إعلان قيام دولة الإمارات، عهد إلى محمد سعيد الملا بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الاتحاد والخليج وحقيبة الكهرباء بالوكالة.
وفي التشكيل الوزاري الثاني عام 1973 تولى حقيبة المواصلات، والتي ظل متوليا مسؤوليتها حتى عام 1997، كما ظل رئيساً لمجلس إدارة مواصلات الإمارات من عام 1981 وحتى 1997.
الدستور
بعد إعلان مؤسس دولة الإمارات الشيخ الراحل زايد آل نهيان في الثاني من مايو/أيار من عام 1975 قرارا يقضي بتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للدولة، تقرر أسماء 28 شخصية كأعضاء في اللجنة التأسيسية للدستور من شخصيات البلاد ذات المكانة الرفيعة والمشهودة والتاريخ الوطني.
وكان الراحل محمد سعيد الملا، واحدا من الأسماء التي تم اختيارها في اللجنة، ليكون كذلك أحد مؤسسي دستور دولة الإمارات.