وفاة رجل الأعمال الإماراتي محمد سعيد الملا

توفي رجل الأعمال البارز والوزير الأسبق في دولة الإمارات محمد سعيد الملا، اليوم الخميس، وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر بمقبرة القوز في دبي.

وشغل محمد سعيد الملا العديد من المناصب البارزة في دولة الإمارات، خلال مسيرته المهنية، جعلته واحدًا من أهم الشخصيات التي يشار لها بالبنان منذ عهد التأسيس.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رجل الأعمال الراحل محمد الملا، عبر تغريدة نشرها في حسابه بموقع "تويتر".

وقال: "حَطَّ اليوم الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه.. رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.. أسهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد.. وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه.. ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية.. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة".