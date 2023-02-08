فقدان مواطنة سعودية في زلزال تركيا

وفي تصريح لصحيفة "عكاظ" المحلية، أكد عدم وجود وفيات أو إصابات بين السعوديين في المناطق التي تعرضت للزلزال، باستثناء المواطنة التي يعمل فريق السفارة على البحث عنها بالتنسيق مع ذويها.

وأضاف محمد الحربي، أن "السفارة شكلت فريق عمل منذ وقوع الزلزال يوم الإثنين"، لافتا إلى تواجده في موقع البناية المنهارة مع فرق الإنقاذ في إحدى مناطق الزلزال، للكشف عن مصير المواطنة المفقودة.

وأشار إلى أن جميع السعوديين الذين كانوا في مناطق الزلزال متواجدين حاليا في فندق بمدينة آمنة بعيدا عن الخطر، وهم يتلقون الرعاية إلى حين تنظيم عودتهم إلى المملكة.