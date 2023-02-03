السعودية.. العثور على "مفقودة خميس مشيط"

أعلن أحد أقرباء الطفلة لينا محمد، والمعروفة إعلاميا بـ"مفقودة خميس مشيط" في المملكة العربية السعودية، عن العثور عليها بصحة جيدة.

وأكد موسى الفيفي عبر حسابه في موقع "تويتر" العثور على المفقودة لينا محمد، لافتا إلى أن رسائل وردته أكدت نبأ العثور عليها، مبينا أنها بصحة جيدة.

وقال أحد المواطنين، إنه تم إبلاغهم بالعثور على "مفقودة خميس مشيط" بصحة جيدة: "مما يسرنا ويسعدنا أن بلغتنا بعض الأخبار عن العثور عليها.. فالحمد لله أولا وأخيرا، وجزى الله كل من ساهم في البحث عنها".