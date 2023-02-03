السعودية.. العثور على "مفقودة خميس مشيط"
أعلن أحد أقرباء الطفلة لينا محمد، والمعروفة إعلاميا بـ"مفقودة خميس مشيط" في المملكة العربية السعودية، عن العثور عليها بصحة جيدة.
وأكد موسى الفيفي عبر حسابه في موقع "تويتر" العثور على المفقودة لينا محمد، لافتا إلى أن رسائل وردته أكدت نبأ العثور عليها، مبينا أنها بصحة جيدة.
وقال أحد المواطنين، إنه تم إبلاغهم بالعثور على "مفقودة خميس مشيط" بصحة جيدة: "مما يسرنا ويسعدنا أن بلغتنا بعض الأخبار عن العثور عليها.. فالحمد لله أولا وأخيرا، وجزى الله كل من ساهم في البحث عنها".
فيما أكد كذلك أحد مستخدمي مواقع التواصل: "بلغتنا رسائل بالواتساب قالوا تـم العثور على مفقودة خميس مشيط وهي بصحة جيدة ولله الحمد والشكر".
ولم يتم الكشف عن تفاصيل ومكان العثور على "مفقودة خميس مشيط".
وكانت الطفلة لينا محمد، والبالغة من العمر 13 عامًا، قد فقدت قبل 3 أشهر بعد توجهها إلى مدرستها لأداء الاختبارات دون أن يُعثر لها على أثر حتى الآن.
وناشدت والدة الطفلة لينا محمد آنذاك في مقطع صوتي لمساعدتها في العثور على ابنتها.
وقالت إن ابنتها فقدت بعد توجهها إلى المدرسة، ورغم البحث المكثف عنها في جميع الأماكن الممكنة لم يتم العثور على شيء.
وروت في تفاصيل الحادثة، أنها مسؤولة عن كل ما يخص ابنتها من مأكل ومشرب وملبس، لمعاناتها من مشكلات في النمو العقلي.
وأكدت أن ابنتها تعاني من مشاكل نفسية وإصابة في إحدى عينيها.
وأشارت إلى أنه في يوم الاختفاء، توجهت لاستلام ابنتها من المدرسة بعد انتهاء الاختبارات المقررة، ولكن مع خروج جميع الطالبات لم تخرج ابنتها، فذهبت للبحث عنها في كل مكان دون جدوى.
وأوضحت أن ابنتها عانت في الأيام السابقة لاختفائها من حالة ضيق واكتئاب بسبب عدم قدرتها على الانضباط في الدوام المدرسي، كما هي حال زميلاتها، وتحويلها للدراسة المنزلية، وذلك نظرًا لأن عمرها العقلي بحدود 7 سنوات ولا يوازي عمرها الزمني 13 عامًا، مبينة أن لدى ابنتها مشكلة في التخاطب.